賞歡樂耶誕城品佳餚！這杯調酒連白雪公主也要跳起來

2018年11月16日 18:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹、叮叮噹，鈴聲多響亮，再過一個多月，就是耶誕節了！從今（16日）晚起，新北市也如施展魔法飄起濃濃耶誕味！備受大小朋友喜愛的新北歡樂耶誕城將要歡樂47天不間斷。看美麗耶誕樹，漫步浪漫星河，當然也要嘗佳餚品氣氛！

Mega50所在百揚大樓與聖誕樹相映成趣。（Mega50 提供）

新北最高景觀餐廳Mega50也推出應景耶誕餐點饗客，Asia 49推出夢幻調酒「失眠公主的白雪奇緣」，外觀如耶誕水晶球，繽紛又時尚；50樓Cafe-吃到飽自助餐廳也少不了「蝦兵蟹將」和美味甜點，粵式餐廳「望月樓」也端出「石鍋紅燒花錦鱔」等！在景觀高樓近距離看美麗耶誕樹，和好友們歡度佳節，在2018年終留下美好回憶。

新北歡樂耶誕城「迷幻星球」。（新北市觀光旅遊局 提供）

今年新北歡樂耶誕城分了四大燈區，分別是「桑塔星系(市民廣場)」、「幻彩星系(站前廣場)」、「波力星系(萬坪公園)」及「環狀星系(捷運環狀線板橋區)」。由「桑塔星系」出發，首先可以看見佇立在廣場的羅馬燈柱被一圈圈充滿宇宙感的藍色光環圍繞，搭配著光速感的流動燈飾，彷彿來到外星華麗的宮殿前；在羅馬燈柱後方的迴廊，繁密的星空天幕中高掛一顆顆幻白的星球，令人目眩神迷！

新北歡樂耶誕城「閃閃流星夜空」。（新北市觀光旅遊局 提供）

賞美景也要嘗美味，新北第一景觀餐廳Mega 50與展場僅一街之隔將以「Mega 50歲末饗宴」全新餐飲迎賓！旗下三間餐廳，各自鋒芒畢露，推出應景耶誕及跨年特色料理。

望月樓-石鍋紅燒花錦鱔。（Mega 50提供）

望月樓─歲末饗宴推出「石鍋紅燒花錦鱔」：天氣走寒，這道出自30年代、被稱為滋補上品的紅燒花錦鱔最應景不過。遵循古法，處理活鱔不假手他人，取魚身部位切厚片，抹生粉先走油定型，再起鍋炸蒜頭、炒蔥薑，加入足量的燒肉與柱侯醬同烹，續下二湯，以蠔油、老抽、砂糖調味後，再把泡發的腐竹、北菇、和炸過的魚片下鍋燜扣，最後勾芡收汁，且用燒熱的石鍋盛裝保溫。

Asia 49-黃咖哩炒蟹。（Mega50 提供）

Asia 49亞洲料理及酒廊推出「失眠公主的白雪奇緣」等特色調酒：這杯調酒的外觀好似白雪皚皚的耶誕水晶球，Mars使用濃度較高的人頭馬白蘭地，調和香氣十足的莫札特巧克力酒，再加入自製芝麻糖漿，以此濃郁酒體展現水晶球底層「土壤」的意象，上面添加草地風味的紫蘇奶油，象徵白雪覆蓋大地，再以食用花裝靚，最後撒上梅粉，彷彿雪花飄飄，滿是耶誕風情！

50樓Cafe-蝦兵蟹將蒸籠區。（Mega50 提供）

全國最高的自助餐廳「50樓Café」(50F)以無敵景觀及海陸百匯聞名，迎接耶誕與年終，除既有的生猛海鮮吧、現流生魚片、西式燒烤、中式燒臘、爐烤美國自然牛外，晚餐還再加碼炙燒鮭魚生魚片、蒜香奶油蝦蛄、地中海堅果羊排。此外，各式水果飲料、現榨果汁、台啤生啤酒、以及應景糕點如國王派、覆盆子樹幹蛋糕、檸檬奶油派以及草莓雪人布朗尼。

新北歡樂耶誕城「金澄星橋」。（新北市觀光旅遊局提供）

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(中時電子報)