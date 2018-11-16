公投案重行公告遭舉發 監院發函中選會查有無違法

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「下一代幸福聯盟」及國民黨立委曾銘宗、吳志揚、賴士葆、黃昭順等人昨到監察院，針對中選會違反公民投票法，及不遵守台北高等行政法院裁定，重製或修正公民投票選舉公報，涉有違失情事，向監察院陳情，由值日監察委員高鳳仙依規定受理。

高鳳仙受理陳情後，鑑於公民投票及選舉日期在即，監察院今函請中選會於3日內，就下列事項查復監察院﹕

一、依公民投票法第17條第1項規定，政府機關針對公民投票案提出之意見書，主管機關應於「公民投票日28日前」公告。中選會10月24日公告政府機關意見書後，又於11月2日再公告增補行政院意見書，距離投票日僅21日，為何違反28日法定期間規定？

二、台北高等行政法院11月7日107年度停字第88號裁定「本案於行政爭訟終結前，停止執行，且相對人不得將107年11月2日中選務字第1073150452號公告，登載於107年11月24日公民投票選舉公報」。中選會有無對此裁定提起抗告？若有，何時抗告？具體抗告理由為何？

三、依行政訴訟法第272條準用民事訴訟法第491條第1項規定：「抗告，除別有規定外，無停止執行之效力。」依此規定，中選會不管有無抗告，均應執行北高行裁定，不得將11月2日公告登載於公民投票選舉公報上。中選會已於11月9日收受裁定，為何違背裁定，執意將11月2日公告登載於選舉公報上，並於近日陸續發放選舉公報給選舉人？是否影響公民投票的法律效果？

四、中選會先違法逾期公告，再違反法院裁定將逾期公告登載於選舉公報並發放給選舉人，是基於主任委員個人決定或由委員會議決議？相關行政責任如何歸屬？

(中時 )

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