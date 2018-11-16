玉井分局幫學生裝腳踏車尾燈 照亮回家的路

2018年11月16日 18:11 中時 劉秀芬

玉井分局所轄道路台84線、台3線、台20線，是許多國中生上校學必經路線，夜間騎單車回家或清晨出門上學時，常因汽車駕駛人不知禮讓、車速過快，險象環生。玉井分局準備300組腳踏車尾燈及180條LED發光手環，主動幫助轄區學生及年長者裝設，增加辨識度，深獲山區民眾好評。

玉井分局長楊青垂發現秋冬之際，轄區老人穿著較暗衣物，出門運動騎車不易被其他駕駛人查覺，特別交付轄區各派出所同仁，妥善利用市警局配發的腳踏車尾燈及LED發光手環，針對易肇事時段、熱點主動幫助轄區學生及年長者裝設，本次服務對象不僅包括高齡長者，其他年幼及殘弱者都包含在內。

去年12月26日校園安全座談會玉井國中校長何政謀提出建議，為顧及國中生行車安全，請玉井分局協助幫忙該校學生之需求，其他各校紛紛響應，經推行成效良好，大幅降低自行車類交通事故。

本次服務經交通組組長邱士力與各校聯絡，分別分送玉井工商、玉井國小、楠西國中、南化國中、玉山國小等學校並協助學生裝設，受到校長及學生的歡迎與感謝；另180條LED發光手環亦由各所同仁利用各項勤務機會，發送轄內長者使用，以保護其等夜間行車安全。

玉井分局長楊青垂也要求各派出所，針對轄內道路易肇事路段、時段機動攔查取締，並加強取締酒後駕車、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等交通違規，希望給山區居民一個安全的環境，多一分禮讓、多一分關心，共同關懷行的安全。

(中時 )