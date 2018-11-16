台中》林佳龍、鄭文燦麻吉合體 車隊大里掃街催票

2018年11月16日 18:15 中時 盧金足

台中市長林佳龍強調，選舉最後催票動員是勝選關鍵，競選連任市長來講「政績是王道」。（盧金足攝）

桃園市長鄭文燦帶來《鄭文燦模式》一書，翻開首頁就是他和林佳龍卅年前合照。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）與桃園市長鄭文燦站上車隊也展現好默契，同時比出林佳龍的二號，鄭文燦的五號，又同時交談關切彼此選情。（盧金足攝）

大里人口密集，民眾高喊「凍蒜！」展現超人氣。（盧金足攝）

大里是台中市大票倉，也是國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部大本營，台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦16日下午直搗大里，從內新橋頭出發展開車隊掃街，鄭文燦特別帶來《鄭文燦模式》一書，翻開首頁就是他和林佳龍卅年前合照，兩人從學運到擔任直轄市長，互相約定選舉要相挺，林佳龍強調，選舉最後催票動員是勝選關鍵，對競選連任市長來講「政績是王道」。

林佳龍今天大清早到谷關，下午梧棲、霧峰，傍晚到大里，晚上出席清水造勢活動，一天跑遍山海屯，重兵布署回防原縣區，林佳龍表示，原縣區選情穩定，選前最後衝刺一定要全部走一次，這是日常的行程，鄭文燦也點頭表示，天天跑基層。

鄭文燦表示，他和林佳龍是台大的學長和學弟，卅多年前學運的革命情感，後來當市長訂定「桃園台中雙城論壇」，雙城共好，雖然打棒球是各為其主，約定選舉要互相相挺，林佳龍辦花博比較忙，他按照約定下來幫忙加油。

是否帶來選舉撇步分享？鄭文燦說，「我們兩人都沒有撇步，以一步一腳印實現市民的願」，台中轉型是在林佳龍任內奠定的，未來桃園和台中在發展捷運，兩地同時發展捷運，投入大量預算兩人都很用心規畫。

「很溫暖！」林佳龍說，選戰倒數九天，鄭文燦是他的戰友，從學運時代的卅年前校園到街頭，一直都併肩作戰，現在兩人都是直轄市長，台中和桃園都是新興都市，展現治理能力和政績，透過這次合體呈現，對競選連任市長來講「政績是王道」。

林佳龍強調，政績訴求，讓選民來看過去四年帶領這個城市的進步希望，「再給我們四年時間，一個城市轉變也需要時間」，選對人，做對事，四年可以改變一座城市，桃園如此台中也是如此，他們相約競選連任成功之後，會持續推動中桃新興城市論壇城市治理經驗分享。

由於盧秀燕競選設在大里，是否特別扎根大里？林佳龍說，大里也是個都市的衛星城市，做到屯區市區化，城鄉均衡發展，且大里是他這屆市長選舉得票超過六成的行政區，那麼多民意支持，我們也要回應民意，大里是他推動都市計畫的調整影響最深遠的地方，包括都市計畫、交通、產業和水利發展，和桃園有很多相似之處。

他表示，大里是人口密集的票倉，他過去也在這裡設服務處，對催票有信心，大里市民會給我們很好支持，加上鄭文燦加持，會有更多人出來投票，選舉最後催票動員勝選關鍵。

兩人受訪後展開車隊掃街，站在車上出發前也展現好默契，同時比出林佳龍的二號，鄭文燦五號，又同時交談關切彼此選情，由於大里人口密集，出發後民眾沿路高喊「凍蒜！」展現超人氣。

(中時 )