新北》蘇貞昌遭竊卻未報案 林國春痛批：踐踏警察尊嚴

2018年11月16日 18:16 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（16日）午到農村公園、石雕公園拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌擔任縣長任內遭竊180萬元卻未報案，對此，國民黨新北市議員林國春今（16日）再度批評，蘇不報案的行為是踐踏警察尊嚴，連竊賊都直言「偷過最多現金的一次！」住家內是否還有其他現金令人質疑，用「顯微鏡」檢視侯友宜同時，是否也該同樣檢視自己。

林國春說，台灣哪個案件被害人怕被知道，勇於出來報案才能保障其他被害人的安全，犯罪的黑數，蘇身為行政首長要付很大的責任，無論180萬元現金怎麼來，為何不願意報案接受檢驗。

林國春提到，隱匿報案警察根本不知道蘇家中遭竊，蘇的說法是自相矛盾，沒有報案，怎麼可以說是治安事件，因為蘇沒有報案，是否也造成其他被害人跟著受害，因為警方無法第一時間將竊賊繩之以法，讓他繼續犯案、逍遙法外。

蘇貞昌今（16日）上午到農村公園、石雕公園拜票，他表示，選舉就是來看哪一個候選人經得起檢驗同時檢驗是檢驗一生，檢驗各種事情；選舉倒數8天，很認真在選，15日掃街掃到很晚，今一大早又來板橋公園拜票。

蘇貞昌說，政見規規矩矩放在官網上多達一百多頁，有5萬多字，那對手只有一頁，只有1300百字，可以比較這才是要做事的首長，這才是市民關心的事。至於其他用一些東西假的、混淆視聽跟想要撩撥、挑撥市民的情緒都不必要。

(中時 )