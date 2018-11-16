新北》蘇貞昌遭竊卻未報案 林國春痛批：踐踏警察尊嚴

國民黨新北市議員候選人林國春今（16日）批評，蘇貞昌住家內是否還有其他現金令人質疑，用「顯微鏡」檢視侯友宜同時，是否也該同樣檢視自己。（葉書宏攝）

友善列印
中時
民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（16日）午到農村公園、石雕公園拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌擔任縣長任內遭竊180萬元卻未報案，對此，國民黨新北市議員林國春今（16日）再度批評，蘇不報案的行為是踐踏警察尊嚴，連竊賊都直言「偷過最多現金的一次！」住家內是否還有其他現金令人質疑，用「顯微鏡」檢視侯友宜同時，是否也該同樣檢視自己。

林國春說，台灣哪個案件被害人怕被知道，勇於出來報案才能保障其他被害人的安全，犯罪的黑數，蘇身為行政首長要付很大的責任，無論180萬元現金怎麼來，為何不願意報案接受檢驗。

林國春提到，隱匿報案警察根本不知道蘇家中遭竊，蘇的說法是自相矛盾，沒有報案，怎麼可以說是治安事件，因為蘇沒有報案，是否也造成其他被害人跟著受害，因為警方無法第一時間將竊賊繩之以法，讓他繼續犯案、逍遙法外。

蘇貞昌今（16日）上午到農村公園、石雕公園拜票，他表示，選舉就是來看哪一個候選人經得起檢驗同時檢驗是檢驗一生，檢驗各種事情；選舉倒數8天，很認真在選，15日掃街掃到很晚，今一大早又來板橋公園拜票。

蘇貞昌說，政見規規矩矩放在官網上多達一百多頁，有5萬多字，那對手只有一頁，只有1300百字，可以比較這才是要做事的首長，這才是市民關心的事。至於其他用一些東西假的、混淆視聽跟想要撩撥、挑撥市民的情緒都不必要。

(中時 )

台中》林佳龍、鄭文燦麻吉合體 … 普悠瑪調查小組：下周進行事故原…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。