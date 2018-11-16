小資族省錢趁現在！「2018台北國際旅展」飯店超低折扣優惠大戰一觸即發

2018年11月16日 21:21 中時 徐力剛

知本老爺「4人房家庭客房」室內10坪寬敞空間，享受台東專屬度假氛圍。（圖片提供／老爺集團）

大地酒店住宿券買5送1，最低優惠4折起。（圖片提供／大地酒店）

「大地美饌套券」每套7張，售價5600元。（圖片提供／大地酒店）

旅遊界盛事「2018台北國際旅展」即將到來，11月23日至26日於南港展覽館舉行，各大飯店祭出超低折扣住房、餐飲優惠，搶攻檔期商機。

高雄晶英國際行館線上旅展搶先開賣，11月19日至26日限期販售，旅展現場同步推出「純粹住房」、「御典侶驛及御典雙驛優惠住房」、「Ukai牛排館平日午餐1泊2食」及住宿券套票買10贈1專案優惠。凡購買每張7500元「純粹住房」住宿券，可入住御典侶驛乙晚，市價17800元，下殺約4.2折，加贈金馬賓館精緻朝食券2張;購買「御典侶驛｜御典雙驛」住宿券，每張售價7999元，贈送雙人養身晨食、雅緻食刻下午茶及金馬賓館門票2張;針對喜愛美食饕客，推出「平日Ukai牛排館午餐1泊2食」住宿券，每張售價9999元，入住御典侶驛乙晚，加贈Ukai 牛排館午間季節限定套餐雙人兌換券乙張、雙人養身晨食及金馬賓館門票2張。

老爺集團線上旅展即日起至11月30日止，全台10間老爺同步推出「聯合住宿券」每張售價2900元，每房下殺2.7折起，買20張送2張，買30張送3張以此類推;旅展現場限定「聯合餐飲券」每張售價1580元，餐券優惠5折起，買20張送1張，買40張送2張以此類推。

知本老爺「四人家庭客房1泊2食」住宿券，內含早、晚餐及車站/機場來回接駁乙次;「雙人精緻客房贈午茶」每張售價4390元，含早餐與下午茶，買10張送1張。

大地酒店即日起至12月8日線上旅展祭出多項好康，住宿部分推出「平日1泊2食住宿券」、「平日1泊3食住宿券」、「大地湯氛券」和「大地美饌套券」優惠;旅展現場購買大地酒店票券，不限金額即贈「新北投溫泉限定版」乖乖乙包。

線上旅展獨家「平日1泊2食住宿券」，夜晚入住奇岩客房乙晚，含2客早餐與雙人下午茶乙客，售價8800元，折扣約5.4折;「平日1泊3食住宿券」享奇岩客房住宿乙晚、早餐2客、午/晚餐（二擇一）2客及雙人下午茶乙客，售價9900元，約4.8折優惠; 買5張再送1張，可用4折價格享受酒店療癒之旅。

每套7張的「大地美饌套券」售價5600元，每張可折抵1000元消費，等同用餐憑券享8折優惠，適用奇岩一號川湘料理、喜歡西餐廳和月兒彎彎涮涮鍋等餐廳。好康再加碼，買2套大地美饌套券，贈送市價1500元+10%的月兒彎彎涮涮鍋餐券乙張。喜歡西餐廳「雙人下午茶券」旅展價888元，買5張再送平日市價680元+10%的單人下午茶招待券乙張。

(中時 )