台中》廍子國小動土典禮 濃濃選舉味

●子國小新建校舍面積約1萬9525平方公尺，新建工程以雙核心有機的建築配置概念，打造自然通風、採光充足空間。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時
張妍溱
●子國小16日舉行新建校舍動土典禮，進入選舉最後階段，市長林佳龍（前左8）打出宜居城市政績牌，尋求連任的現任藍綠議員、期待嶄露頭角的新人都群聚會場，選將雲集，充滿濃濃的選舉味。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區廍子國小16日舉行新建校舍動土典禮，進入選舉最後階段，市長林佳龍打出宜居城市政績牌，尋求連任的現任藍綠議員、期待嶄露頭角的新人都群聚會場，選將雲集，充滿濃濃的選舉味。

林佳龍說，台中市是台灣最宜居城市，也是第2大城，人口已突破280萬人，北屯區人口眾多，佔全市近10分之1人口數，在地交通便利、生活機能好，因人口持續激增，2年前市府宣布興建廍子國小，2年後新建校舍計畫通過都市設計審議，如今動土開工，預計109學年度招生。

「實現對選民的承諾！」林佳龍表示，他在任內對教育投入很多資源，教育預算佔總預算的4成，每年將近500億元以上。廍子國小在74號道路旁，未來74號道路與國道1號、4號會在空中高架連結，交通將更加便利，市府透過設立學校、投資教育，為未來進駐的市民打造宜居環境，享受安居樂業的生活。

尋求連任的藍營市議員陳成添、綠營市議員曾朝榮、謝明源親臨會場，透過在地人士、里長協助展現動員能力、人氣超旺；資深球評、「理性的力量」無黨籍市議員候選人許維智，穿著競選球衣穿梭會場，也有候選人的「分身」幫忙拉票。

廍子國小位於景賢路與環中東路口，面積約1萬9525平方公尺，在軍功水景地區與廍子區段徵收區等新興發展區交界處，新建工程以雙核心有機的建築配置概念，打造自然通風、採光充足空間，塑造溫馨的學習環境；109學年先招生12班，逐年增至42班。

(中時 )

普悠瑪調查小組：下周進行事故原… APEC雙部長晚宴 3友邦領袖出席

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。