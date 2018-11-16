台中》廍子國小動土典禮 濃濃選舉味

2018年11月16日 19:01 中時 張妍溱

●子國小16日舉行新建校舍動土典禮，進入選舉最後階段，市長林佳龍（前左8）打出宜居城市政績牌，尋求連任的現任藍綠議員、期待嶄露頭角的新人都群聚會場，選將雲集，充滿濃濃的選舉味。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區廍子國小16日舉行新建校舍動土典禮，進入選舉最後階段，市長林佳龍打出宜居城市政績牌，尋求連任的現任藍綠議員、期待嶄露頭角的新人都群聚會場，選將雲集，充滿濃濃的選舉味。

林佳龍說，台中市是台灣最宜居城市，也是第2大城，人口已突破280萬人，北屯區人口眾多，佔全市近10分之1人口數，在地交通便利、生活機能好，因人口持續激增，2年前市府宣布興建廍子國小，2年後新建校舍計畫通過都市設計審議，如今動土開工，預計109學年度招生。

「實現對選民的承諾！」林佳龍表示，他在任內對教育投入很多資源，教育預算佔總預算的4成，每年將近500億元以上。廍子國小在74號道路旁，未來74號道路與國道1號、4號會在空中高架連結，交通將更加便利，市府透過設立學校、投資教育，為未來進駐的市民打造宜居環境，享受安居樂業的生活。

尋求連任的藍營市議員陳成添、綠營市議員曾朝榮、謝明源親臨會場，透過在地人士、里長協助展現動員能力、人氣超旺；資深球評、「理性的力量」無黨籍市議員候選人許維智，穿著競選球衣穿梭會場，也有候選人的「分身」幫忙拉票。

廍子國小位於景賢路與環中東路口，面積約1萬9525平方公尺，在軍功水景地區與廍子區段徵收區等新興發展區交界處，新建工程以雙核心有機的建築配置概念，打造自然通風、採光充足空間，塑造溫馨的學習環境；109學年先招生12班，逐年增至42班。

(中時 )