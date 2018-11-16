APEC雙部長晚宴 3友邦領袖出席

2018年11月16日 18:58 工商 彭媁琳

APEC經濟領袖代表張忠謀晚間出席雙部長晚宴，索羅門群島、諾魯、吐瓦魯等3位南太平洋友邦元首與會。張忠謀表示，感謝友邦元首與會，並感謝外交部等單位過去數個月來的盡心籌劃，預祝首次在島國舉辦的APEC經濟領袖會議順利圓滿舉行。

中國國家主席習近平今日下午參與「中國-南太島國論壇」，並與8位南太平洋領袖會面。我方也積極鞏固在南太平洋的邦交，共計邀請到索羅門群島總理Rick Houenipwela伉儷、諾魯總統Baron Divavesi Waqa伉儷、吐瓦魯總理Enele Sopoaga伉儷及吉里巴斯駐斐濟高專David Teaabo伉儷等3友邦元首出席雙部長晚宴。

張忠謀指出，他才剛剛抵達巴紐，政委鄧振中和國發會主委陳美伶舉辦的雙部長晚宴，是他到巴紐後的第一個正式活動，有幸來到巴紐海岸碼頭邊，風景如此優美的皇家遊艇俱樂部，讓張忠謀與夫人張淑芬體驗到巴紐熱帶風情，也深刻感受到兩位主人熱情款待的殷切誠意。

張忠謀也表示，他在2006年曾經代表我國出席APEC經濟領袖會議，這次再度獲派與會，深感榮幸，也體會到責任重大。為了今年巴紐承辦的APEC年會會議與活動，他知道感謝各位團員在過去數周、甚至數月來，無不竭盡心力籌畫安排。張忠謀也瞭解，外交部早在數月前就指派許多位優秀人員先進駐巴紐，與駐巴紐代表處胡大使夫婦及全體館員共同準備今年年會，在此特別感謝各位的辛勞。

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