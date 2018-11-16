影》哈佛案延燒 加州大學被控歧視亞裔學生

2018年11月16日 18:35 中時電子報 吳映璠

哈佛大學被控歧視亞裔學生一案持續延燒，加州大學15日被該校法學教授及亞裔社團聯合提告，要求提供九個分校大學部學生入學資料，以檢視篩選標準是否違反州法規定，在入學程序上將種族因素考慮進去，並可能進一步不利於亞裔學生的入學機會。

桑德教授今年4月在佛蒙特州密德伯理學院（Middlebury College）講述錯配理論。

據紐約時報（The New York Times）報導，加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學院教授桑德（Richard Sander）與亞裔美國人社區服務中心（Asian American Community Services Center）主席沈家麒昨天召開記者會，宣布向加州大學提告。

桑德認為加州大學長期以來承受非裔美國籍學生入學率持續下探的龐大壓力，因此在入學篩選條件上偷偷地重新將種族因素考慮進去，使得2006至2013年間非裔美籍及西班牙裔學生的入學率大幅攀升，亞裔及白人學生的入學率則被壓縮。

桑德指出2014年UCLA一份內部報告能夠佐證他的論點，報告指出當年度非裔美籍學生及西班牙裔學生佔所有入學生的比重過多，相反地，亞裔學生的比例則明顯不足。

加州自1996年起禁止該州大學院校在篩選入學生時導入「平權措施」（affirmative action），也就是禁止將種族列為篩選因素，該項法案實施之後導致加州大學非裔及西班牙裔學生入學比例逐年下降，桑德認為加州大學因此承受巨大公眾壓力，因而重新導入平權措施，甚至在入學申請前私底下為學生做學業及申請輔導，以消弭種族比例不均問題。

哈佛及加州大學兩起訴訟案件凸顯平權措施的雙面刃問題，非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions，SFFA）表示，平權措施原是為了保障少數族裔學生的入學機會，現在反而侵害了同樣身為少數民族的亞裔學生權利。

據中央社報導，哈佛大學的訴訟案件對亞裔社區起到鼓舞作用，亞裔美國人社區服務中心主席沈家麒表示：「亞裔入學受到不公平待遇，這次訴訟目的是希望獲得資料佐證。」

加州大學則一再重申沒有將種族因素列入新生入學的考量標準；針對桑德及沈家麒的提告，該校新聞發言人克雷恩（Dianne Klein）表示校方必須額外建立資料庫供桑德查詢資料，不過這並不在加州法律明文規定的義務範圍之內。

桑德是「錯配理論」（Mismatch Theory）的支持者，他認為在入學程序上給予少數民族、部分特權人士，甚至是運動員優先入學待遇，反而讓他們在入學後的求學生涯充滿艱辛，與其這樣，還不如讓學生去與自己能力匹配的學校就讀，發展或許更好，因此桑德從不掩飾反對大專院校在篩選入學資格時導入平權措施。

(中時電子報)