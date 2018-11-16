雲林》檢警查賄未發布被影射賄選 候選人提告

雲林縣斗南鎮長候選人沈勛暉到雲林地檢署控告散播他賄選的人誹謗，以及涉嫌違反《選罷法》。(許素惠攝)

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雲林縣斗南鎮長候選人沈勛暉及支持者到雲林地檢署靜坐，抗議檢警在斗南查獲賄選卻不公布，使有心人影射是他賄選。(許素惠攝)
雲林縣斗南鎮長候選人沈勛暉到雲林地檢署控告散播他賄選的人誹謗，以及涉嫌違反《選罷法》，也抗議檢方不發布查賄結果。(許素惠攝)

雲林地檢署在斗南鎮查賄選，由於案情尚未明朗，持續布線，因此沒有發布新聞，不料引起該區候選人透過LINE群組相互影射是對手賄選被抓到，斗南鎮長候選人沈暉勛成為受害人，下午到雲地檢抗議檢方不發布，讓有心人有機可趁，也按鈴控告傳播不實謠言的人涉嫌誹謗及違反《選罷法》，意圖使他不當選。

沈暉勛在支持者陪同下來雲地檢靜坐抗議，沈指出，明明是其他候選人的樁腳賄選被查獲，卻因檢警不說明而讓有心人散布此假消息，檢警無異成為沈默殺手。

沈暉勛說，斗南賄選滿天飛，為何查賄系統失靈，未見績效，要求檢調進駐斗南查賄，還給斗南人乾淨的選舉。

沈暉勛也承諾若有買票，即刻退出選舉，如果他被檢舉賄選屬實，他立即發放100萬元獎金，也呼籲其他候選人共同承諾不買票，乾淨選風。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，檢察官一直積極指揮警調查賄，在斗南地區也有進展，不過因為尚未成熟，仍繼布線深入追查，所以不宜發布。

(中時 )

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