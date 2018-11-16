壢新醫院與璞園籃球隊結盟 醫療照護球員受惠

壢新醫院與璞園籃球隊結盟，醫療照護球員受惠。(院方提供)

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「聯新國際醫療壢新醫院」與桃園在地「璞園建築籃球隊」，簽訂結盟合作。壢新醫院以專屬綠色通道的高規格醫療服務來照顧球員，讓球員無後顧之憂，期盼能為球隊提升戰力，為即將開打的SBL再創佳績。

結盟合作儀式由壢新醫院院長黃忠智、桃園璞園建築籃球隊顧問劉俊卿簽署；桃園市政府副市長游建華、中華奧委會副主席暨聯新國際醫療集團總執行長張煥禎見證。

游建華表示，桃園市大力推動體育發展，目前與棒球、籃球、桌球和高爾夫球的傑出球隊，以冠名方式進行合作。游建華說，壢新醫院長期投入運動選手的健康醫療照顧，並且與市府照顧在地球員，為桃園的體育發展做出貢獻。

張煥禎表示，壢新醫院除了高端醫療設備與優秀醫護團隊，並且已經將最先進的大數據分析，運用在職業選手的醫療照顧。他表示，若球員受傷，在當天晚上比賽結束，就可以在壢新醫院做檢查、做CT電腦斷層掃描；總教練在隔天早上就能知道這位球員是否能在下午出賽，這樣的效率是其他球隊做不到的。

黃忠智則說，壢新醫院從2011年開始照顧Lamigo桃猿隊，開啟國內職業運動結合專業醫療照護的合作新模式，協助球隊創下中華職棒前所未有的紀錄。壢新醫院與璞園建築籃球隊策略聯盟，為國內首次籃球運動與專業醫療的跨界合作，期盼璞園能奪下佳績。

(中時 )

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