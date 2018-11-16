假送禮真行竊 大膽賊亂丟贓物被警逮

2018年11月16日 18:52 中時 劉秀芬

本月13日14時許，白河分局偵查隊巡官陳貞吟、偵查佐蔡憲洲、鍾介元、警員盧柏融，循線在學甲區逮捕一名58歲陳姓慣竊，依加重竊盜罪嫌移送台灣台南地方檢察署偵辦，經查陳嫌有妨害自由、多起竊盜等刑案資料，

陳嫌因在本轄涉嫌多起住宅竊盜，白河分局遂加強查緝，陳嫌於13日12時45分侵入北門區民宅，趁被害人印尼籍看護工熟睡之際，竊取黑色皮夾1個，得手後將現金及金項鍊取出後，皮夾丟棄車外，犯行被白河分局埋伏員警蒐證錄影。

陳嫌駕車離開後，員警從皮夾內證件得知被害人為印尼籍女性，即在附近查訪，確認該被害人皮夾內新台幣6000元及1條金項鍊(1.76錢)失竊後，立即開車前往追緝陳嫌，於13日14時許，在學甲區將陳嫌當場逮捕到案，從陳嫌口袋內起出贓款新台幣5300元並在其車內起出贓物金項鍊1條，乃依法將陳嫌帶案調查，陳嫌並坦承另涉本轄侵入住宅竊盜2件。

陳嫌的作案模式，都是開車至偏僻村落尋找下手目標，以隨身攜帶伴手禮，見無人在家，便闖空門行竊，若撞見有人在屋內即以拜訪朋友致贈東西為藉口，伺機脫身離開，或見屋內僅有老人在家，即編理由騙錢或趁機行竊。白河分局提醒民眾，如遇陌生人來訪，要提高警覺，可與當地警察機關連絡或直接撥打110報警，別讓竊賊再有機可趁。

(中時 )