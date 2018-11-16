人間國寶傳習成果發表會 15場傳統藝術匯演輪番上陣

人間國寶傳習計畫成果展演發表會登場，將安排15場傳統表演藝術匯演。（陳淑芬翻攝）

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文化部文化資產局今年人間國寶傳習計畫成果展演發表會，16日在文化資產園區登場，一連4天將安排15場傳統音樂、戲曲及原住民音樂等傳統表演藝術匯演，並結合傳統工藝傳習成果及人間國寶大師作品展示，邀請民眾來一窺傳統藝術工藝之美。

文化部自2009年起依《文化資產保存法》登錄重要傳統表演藝術與傳統工藝文化資產、認定保存者，也就是俗稱的「人間國寶」，並由文資局委託國寶大師們以「師徒制」方式推動重要傳統技藝傳習教學，進行傳統藝術人才培育，審查結業考核傳習藝生。107年年下半年通過的傳習計畫有北管戲曲及客家八音等共5名結業藝生，16日下午邀請文化部次長蕭宗煌到場授證。

文資局舉辦的人間國寶傳習計畫成果展演發表會16日同步登場，一連4天將安排15場精彩傳統音樂、戲曲、原住民音樂在文化資產園區輪番上陣。此外，傳統工藝傳習成果將展示至11月30日止，除展出藝生一年來的習藝作品成果外，更搭配結合藝師李榮烈的「竹工藝－籃胎漆器」及藝師劉家正的「傳統建築彩會」2名人間國寶大師作品聯展。

文資局指出，107年下半年通過傳習計畫結業藝生，包括有北管戲曲的莊青芬及林國清；客家八音的古雨玄、鍾繼儀及鄧愔珂等共5位傳習藝生通過結業考核。通過年度審查及全案結業考核的傳習藝生，除由文化部授與結業證書，文化資產局提供教育推廣及展演相關補助，亦可銜接國立傳統藝術中心｢接班人計畫」，進駐宜蘭傳藝園區，延續技藝傳承。

(中時 )

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