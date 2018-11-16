高中足球邀請賽 日本利根商校1球氣走惠文高中

來自於日本群馬縣的利根商校在BE HEROES國際高中足球四校邀請賽旗開得勝，以2比1擊敗青年盃冠軍惠文高中，前排左一為去該校念書的台灣小將林聖璋。（展逸提供）

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中時電子報
李弘斌／新北報導

由「台灣隊長」陳柏良號召開踢的「2018 BE HEROES國際高中足球四校邀請賽」，16日在輔大足球場展開3天賽事，受邀來台的日本利根商校展現從前場就開始拚搶的壓迫打法，以2比1氣走台灣新科青年盃冠軍惠文高中，旗開得勝。

「在國內很少打到對手壓迫這麼快，身體很快就靠上來、這麼侵略性的防守，我們會踢得比較吃力。」惠文總教練葉獻中說：「球員就是要透過這個比賽去學這些經驗，面對壓迫怎麼做出好的反應，就連國家隊也是一樣的。」

惠文連兩年都打入高中聯賽冠軍戰，去年冠軍、今年亞軍，也在9月的青年盃奪冠，是國內近年高中勁旅。利根商校所在的群馬縣地區聯賽分為3級，於9月結束的球季贏得三部（日本用詞）冠軍，取得明年升上二部聯賽的資格。

防守不只是後場球員的工作，而是從前場就開始做起，身材沒有惠文高大的利根，一開賽就從前場壓迫，讓惠文連後衛都無法輕鬆導球，伺機截球製造反擊機會，也收到很好的成效。

「這是教練給利根的標準打法，就是盡量在別人半場打球，」今年到利根就讀的前U15小國腳、此役擔任右後衛的林聖璋解釋球隊的戰術，「因為我們身材比較矮小，在中間讓對方吊球進來，我們防守沒有優勢，所以盡量把球踢到對手半場，從對手半場開始壓，沒有要求一定要拿球權。」

上半場利根隊長神山隼在禁區外迫使惠文犯規，並踢進漂亮的22碼自由球，下半場一開賽客隊又在左路截球，傳給藤本晃輔停球轉身直接單刀赴會，再下1城，惠文右翼江承翰上半場空門放槍，直到終場前才由隊長張嘉文罰進12碼球，可惜無力回天。

「很可惜，其實我們很多機會可以拿下這場比賽，都沒有把握住，」張嘉文職司中後衛，坦承在國內比賽很少遇到像利根這樣的高位壓迫拚搶，讓他連後場傳控都有壓力，「這就是我們現在要學習的東西，碰上這種狀況，我們要像教練說的，多跑位，才會有更多的空間。」

(中時電子報)

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