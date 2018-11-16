謝銘祐為百歲長輩獻唱　巡迴排到年後

2018年11月16日 18:55 中時 尤嬿妮

謝銘祐17日在菁寮老街舉辦演唱會。（三川娛樂提供）

謝銘祐17日將帶領「麵包車樂團」在菁寮老街舉辦「恁的演唱會」，這是一場為偏鄉長輩而唱的演唱會，一路從後壁、姑爺、竹南、茄萣、七股唱到大肚，1月起跑至今已演出6場，檔期排至明年3月。謝銘祐表示，許多偏鄉長輩一輩子守在家中甚至沒出過遠門，對他們來說，聽一場音樂會是生活中奢侈的事，「現今我們享有富裕、快速、自由、民主的生活, 絕大多數與這片土地上65歲以上的人有關，他們胼手胝足、全球搶單、任勞任怨，一點一滴地撐起了那個一直陷在被掠奪、被佔領、被忽視狀態的台灣！但是，當他們老去，這社會給他們的實質回饋，特別是精神上的，實際上十分匱乏。」

巡迴過程中，他印象最深刻的是高齡百歲的長輩們在台下跟著唱〈望春風〉、〈思慕的人〉等老歌，2小時演唱會因為台下長輩的安可聲而多唱1小時，長輩們想繼續喊安可又「毋甘」（捨不得）謝銘祐一直唱太累，謝銘祐感受到長輩的期盼，允諾還會再回來唱給他們聽，而本周六即將舉辦在菁寮老街的演唱會，就是允諾長輩回來再唱一場。

「恁的演唱會」將於12月23日在高雄梓官蚵寮通安宮、明年1月12日在屏東萬巒泗溝村開唱，其他場次及詳情請上「三川娛樂」、「透南風工作室」、「府城流浪漢 謝銘祐」臉書查詢。

(中時 )