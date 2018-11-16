謝銘祐為百歲長輩獻唱　巡迴排到年後

謝銘祐17日在菁寮老街舉辦演唱會。（三川娛樂提供）

友善列印
中時
謝銘祐17日在菁寮老街舉辦演唱會。（三川娛樂提供）

謝銘祐17日將帶領「麵包車樂團」在菁寮老街舉辦「恁的演唱會」，這是一場為偏鄉長輩而唱的演唱會，一路從後壁、姑爺、竹南、茄萣、七股唱到大肚，1月起跑至今已演出6場，檔期排至明年3月。謝銘祐表示，許多偏鄉長輩一輩子守在家中甚至沒出過遠門，對他們來說，聽一場音樂會是生活中奢侈的事，「現今我們享有富裕、快速、自由、民主的生活, 絕大多數與這片土地上65歲以上的人有關，他們胼手胝足、全球搶單、任勞任怨，一點一滴地撐起了那個一直陷在被掠奪、被佔領、被忽視狀態的台灣！但是，當他們老去，這社會給他們的實質回饋，特別是精神上的，實際上十分匱乏。」

巡迴過程中，他印象最深刻的是高齡百歲的長輩們在台下跟著唱〈望春風〉、〈思慕的人〉等老歌，2小時演唱會因為台下長輩的安可聲而多唱1小時，長輩們想繼續喊安可又「毋甘」（捨不得）謝銘祐一直唱太累，謝銘祐感受到長輩的期盼，允諾還會再回來唱給他們聽，而本周六即將舉辦在菁寮老街的演唱會，就是允諾長輩回來再唱一場。

「恁的演唱會」將於12月23日在高雄梓官蚵寮通安宮、明年1月12日在屏東萬巒泗溝村開唱，其他場次及詳情請上「三川娛樂」、「透南風工作室」、「府城流浪漢　謝銘祐」臉書查詢。

(中時 )

送走藍潔瑛 「大笑姑婆」吳君如… 香奈兒紅色出擊 莉莉蘿絲開箱獻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。