健保揚言斷酒駕者醫藥費嚴懲 他批健保署太撈過界

2018年11月16日 18:58 中時電子報 陳儷方

明知酒駕很危險，但酒駕肇事仍層出不窮，健保署希望修法讓健保不給付酒駕者車禍意外的醫療費用，台大醫師王明鉅在臉書痛批健保署撈過界，列舉各種符合「明知危險卻一意孤行」定義的樣態，包括吸菸者、糖尿病、打架受傷等等，健保署是不是都打算要除外不保？

健保署要修法不給付酒駕者醫藥費的理由，是酒駕者「明知危險仍一意孤行」，而且酒駕肇事醫藥費支出比一般車禍高出很多。從理由看來，健保署是很想為健保省錢。

王明鉅說，如果真要懲罰明知危險卻一意孤行的人，應該先修法處理吸菸者，吸菸者罹患肺癌、缺血性中風、心肌梗塞等疾病時，醫藥費自行負擔。如果修法讓健保不給付吸菸者指定疾病的醫藥費，不論是對於節省健保支出、減少吸菸、醫護不過勞，還是降低死亡率等評量項目，都能得到更好的效果。

而且，基於同樣的原理原則，糖尿病患者不減重、不配合控制血糖，接下來如果發生失明、腎衰竭、中風、截肢，這些醫藥費，健保也不給付。「再來再來，混黑道去圍事尋仇的、吸毒的、一定要站在危險處拿手機自拍的、颱風來的時候還上山的」，這些全部符合健保署的不給付條件。

健保署的不給付酒駕者醫藥費方案，網友也不支持，「不是啊，為什麼我們台灣都是在等發生後才補救，就不能修法嚴懲酒駕，讓酒駕發生率降低，而不是酒駕後不給付醫療費用」、「若喝酒肇事健保不給付，可憐到的不是酒駕者，而是讓他的家人生活陷入困境，還要想辦法籌醫藥費的無奈，懲罰到的是他無辜的家人」。看來，腦袋不清楚的，似乎只有官員。

(中時電子報)