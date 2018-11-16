沈家鳳辦星光音樂會 邀金曲歌王走唱

2018年11月16日 19:28 中時 劉秀芬

為了讓新營民眾能更了解日常生活的地方故事，台南市議員候選人沈家鳳將於17日傍晚6點半，在新營民權路85度C旁的綠帶公園舉辦「伊是咱的寶貝」星光音樂會，邀請金曲歌王嚴詠能老師及打狗亂歌團進行獨特的母語歌謠走唱，希望藉由他們對音樂的詮釋，喚醒當地人對土地的熱情及體會故鄉之美。

沈家鳳說，用「伊是咱的寶貝」當選舉主題歌及音樂會的主題，是希望大家能疼惜自己的土地、在地的文化。希望大家可以走出戶外，用心看待自己成長的土地，就可以發現它獨特之美，「新營是我們的故鄉，值得大家用心來對待。」

此外，沈家鳳也希望大家不要對政治感到失望，她認為政治是離不開生活的，雖然很多人對政治冷感，總覺得離他太遙遠，事實上生活的各個面向，無一不與政治有關，小至菜市場的菜價，大至一個地區的發展，無一不與政治有關，如果愛自己的家鄉，絕對不可無感，每個人都應主動參與，善盡公民責任。

此次擔任主唱的嚴詠能老師，綽號國民歌手，出生在原台南縣新化鎮，為打狗亂歌團團長，曾榮獲得第21屆金曲獎最佳台語專輯獎。而打狗亂歌團是以本土創作及母語歌謠走唱為業的團體，為什麼自取為亂歌團，是因為音同台語「戀」，希望藉由他們的創作跟土地談戀愛，他們的每首歌曲都以在地農村土地有著深深的關聯，大家到時候來欣賞就可以看到。

本場音樂會將聚集生活底層各種不同的聲音，將傳統的台灣歌謠，注入現代人的心情及編曲，以搖滾方式，全新創作，讓囤積已久的感情出清，使呆物不呆，舊歡可以變新愛。沈家鳳邀鄉親全家出動，就像以前到廟口看戲一樣，齊聚一堂，重溫那個一家大小幸福看戲的年代。

(中時 )