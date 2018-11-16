「天貓雙11全球狂歡節」迎接未來生活城

2018年11月16日 19:12 時報周刊 吳雅媚

渡邊直美勁歌熱舞，活力四射。

夯劇《延禧攻略》扮演富察皇后的秦嵐參加貓晚演出。

夯劇《延禧攻略》扮演魏櫻洛的吳謹言上台獻唱。

周杰倫除了獻唱也作了魔術表演，樂翻了被叫上台的粉絲。

Mariah Carey除了演唱之外，也分享了雙胞胎兒子的網購經驗。

紅藍對抗一元購

當年雙11只是西方的一個光棍節，阿里巴巴把它重新定義成一個消費者的節日，一個僅僅由27個品牌參與的光棍節大促銷活動，經過十年的努力「天貓雙11全球狂歡節」如今成長為18萬個品牌參與的全球購物狂歡節，它不但是一個全球商業力量的大巡禮，更是一場『品牌奧運會』。從一個創意的萌芽到如今甜美果實的收割，這背後來自於阿里巴巴團隊超強執行力及戰鬥力 ！

記憶中的倒數計時好像只發生在跨年時刻，但「天貓雙11狂歡夜」為全球消費者啟動了過年般的氛圍，更是雙11的重磅前奏，這也是阿里巴巴改變消費習慣的一個創舉。透過舉辦大型晚會邀約消費者喜愛的名人藝人，將線上購物、娛樂和多元互動元素串聯，讓消費者可以一邊看著明星表演，一邊使用淘寶天貓來進行互動，搶紅包、搶優惠券！購物本來就是一件很快樂紓壓的事情，也難怪大家引頸期盼雙11 [ 買！買！買！] 的到來！

今年的「天貓雙11狂歡夜」請來了易烊千璽、渡邊直美、李玟、吳謹言、秦嵐周杰倫、羅志祥、Miranda Ker、Mariah Carey等等重量級明星勁歌熱舞，HIGH翻了現場及透過直播看表演的消費者！另外<奔跑吧兄弟>ANGELA BABY、陳赫、鄭凱、王祖藍的成員們組成藍隊和 <極限挑戰男人幫> 的黃渤、張藝興等組成的紅隊遊戲比賽帶動線上線下狂歡搶優惠，好不熱鬧！每個遊戲結束都有”1元購”，另外押寶正確的觀眾可蒐集到一把鑰匙，最後拿到四把鑰匙的幸運兒，可獲得大會準備的1111份禮物，滿滿一卡車直送到家！

(時報周刊)