大陸東協自貿協定「升級版」正式全面生效

2018年11月16日 19:10 中時 藍孝威

大陸總理李克強14日在新加坡舉行的大陸東協領導人(10+1)會議上宣佈，大陸與東協各國最終完成了自由貿易協定「升級版」的所有國內程序。大陸外交部發言人華春瑩今天（16日）表示，這必將進一步提升大陸和東協的經貿關係，向國際社會釋放大陸和東協國家堅定維護多邊主義和自由貿易的積極信號。

華春瑩在外交部例行記者會上指出，15年前，大陸和東協建立戰略夥伴關係。15年來，雙方關係從快速發展的成長期邁入提質升級的成熟期，進入了全方位發展的新階段。8年前，大陸和東協正式建立了中國—東協自貿區，成為世界上最大的發展中國家自由貿易區，順應了經濟全球化趨勢，也給地區國家的人民帶來了巨大實惠。

華春瑩說，大陸已經連續9年成為東協第一大貿易夥伴，東協連續7年成為大陸第三大貿易夥伴。雙方的雙向投資額累計超過了2000億美元。此次大陸—東協自貿協定「升級版」正式全面生效，是大陸和東協關係中的又一件大事，必將進一步提升中國和東協的經貿關係，向國際社會釋放中國和東協國家堅定維護多邊主義和自由貿易的積極信號。

華春瑩表示，很多東協國家領導人都對大陸—東協自貿協定「升級版」正式全面生效給予高度評價。菲律賓總統杜特蒂說，相信東協和大陸將繼續促進貿易投資合作，維護多邊主義和多邊體系，這符合大陸和東協國家的共同利益。

印尼總統佐科表示，面對國際經濟中的諸多不確定因素以及保護主義和零和博弈勢頭上升的挑戰，東協和大陸別無選擇，只能加強合作，讓東協和大陸成為和平與安全、穩定與繁榮的重要支柱。

東協輪值主席國新加坡總理李顯龍說，東協和大陸都支持以規則為基礎的、開放的多邊主義，支持擴大開放、互聯互通。大陸—東協自貿協定升級議定書的全面執行將發出支持多邊經濟和貿易合作的強有力信號。

華春瑩強調，大陸始終致力於同地區國家一道，推動區域經濟一體化進程和經濟全球化。當前，國際經貿合作雖然面臨單邊主義、保護主義抬頭等挑戰，但地區經濟一體化和經濟全球化的大趨勢沒有改變。

華春瑩表示，大陸將繼續把東協作為周邊外交優先方向，以此次大陸—東協自貿協定「升級版」全面生效為契機，同包括東協成員在內的地區國家一道，進一步推動區域內貿易投資自由化便利化，推動東亞地區經濟一體化進程，與東協攜手打造更高水平的戰略合作關係，構建更為緊密的大陸東協命運共同體，使大陸—東協合作繼續成為促進地區和平與繁榮的重要支柱。

(中時 )