騰訊、今日頭條、知乎等十家平臺被約談 自查自糾自媒體亂象

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旺報
呂佳蓉

據大陸媒體報導指出，繼12日國大陸家網信辦約談騰訊微信、新浪微博之後，14日下午陸網信辦又集體約談百度、騰訊、新浪、今日頭條、搜狐、網易、UC頭條、一點資訊、鳳凰、知乎等10家用戶端自媒體平臺，就各平臺存在的自媒體亂象，責成平臺企業切實履行主體責任，按照全網一個標準，全面自查自糾。

陸國家網信辦在約談中，要求各平臺立即對平臺自媒體帳號進行一次大掃除，堅決清理涉低俗色情、標題黨、炮製謠言、黑公關、洗稿圈粉，以及刊發違法違規廣告、插入二維碼或連結惡意誘導引流、惡意炒作行銷等問題帳號；同時，要堅持標本兼治、長效治理，採取有力有效措施清存量、控增量，全面清理僵屍號、僵屍粉，修訂帳號註冊規則，改進推薦演算法模型，完善內容管理系統，健全各項制度，堅決遏制自媒體亂象。

報導表示，自12日自媒體亂象集中整治專項行動開始後，一些漏網和逃避監管的自媒體帳號主體，或公佈小號，或跨平臺註冊轉世帳號。針對這種現象，約談要求各平臺進一步完善黑名單制度，平臺間要協同行動，絕不允許被處置的問題帳號用小號重生、跨平臺轉世。

被約談的平臺負責人均表示，將本著對線民負責、對社會負責的態度，對平臺自媒體帳號進行全面篩查整治，切實把企業主體責任落實到位，把互聯網管理法律法規執行到位，維護好自媒體行業生態。

大陸國家網信辦有關負責人指出，自媒體亂象的滋生，平臺企業負有不可推卸的責任。平臺企業是自媒體運營的服務提供者，也應是自媒體行業秩序的維護者，必須履行好責任義務，依法運營，嚴格管理，絕不能放鬆放寬管理，任由其野蠻生長。

(旺報 )

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