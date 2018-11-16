台北》松信區議員候選人政見發表會 大巨蛋成焦點

2018年11月16日 19:19 中時 吳堂靖 、 張立勳 、 林縉明

台北市松山、信義區議員候選人政見發表會16日登場，延宕多時的大巨蛋成為矚目議題，國民黨徐巧芯主張大巨蛋復工、社民黨游藝訴求與遠雄解約，其他候選人則提出成立毒品專責機構、推動特色夜市、建立公開的選民服務制度等，議題多元。

此次松山、信義選區參選人數爆炸，形成21人搶10席的激戰，今舉辦公辦政見發表會，原定16人參與，不過台灣團結聯盟黨籍葉智遠、民進黨籍許淑華、中華民族致公黨籍王振鴻臨時缺席。

多名議員候選人猛攻大巨蛋議題，徐巧芯主張大巨蛋復工，她認為，市府和遠雄解約將面臨300多億的天價賠償，等於是將人民納稅錢白白送給廠商，若當選會持續監督大巨蛋的安全和周圍交通安全問題；社民黨游藝訴求與遠雄解約，直言解約才是終結「黑心弊蛋」的方法。

其他議員也提出多元政見，王鴻薇指出，社區更新不是蓋更多漂亮的房子，好的文教設施同等重要，她過去要求松山家商閒置教室，做智慧無人圖書館，受惠附近居民，在她爭取下，未來廣慈博愛園區也將會有智慧圖書館。

王鴻薇表示，北市老年人口逐年升高，未來照顧長者的政策也將是重點，先前曾質詢北市輔具中心爬梯機租借，民眾想要借用必須等3個月至半年，類似長者照護政策，市府必須更加努力，否則照顧老人會成為壯年人口沉重負擔。

民國黨徐世勳力推反校園毒品政策，他表示，若當選將推動毒品專責機構，另搭配反毒教材；無黨籍邱威傑打出「民主開箱」口號，他表示，當選後要建立公開透明的選民服務系統；徐巧芯另主張透過特色夜市、普及第三方支付等方式，提升北市觀光熱度。

(中時 )