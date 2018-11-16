台南市新住民子女1萬餘人 用教育點亮「新」人生

2018年11月16日 19:28 中時 曹婷婷

台南市人口數188萬4000多人，新住民人數達3萬3861人，107學年度就讀台南市的新住民子女人數計1萬65人，隨著108年新課綱實施將新住民語文列為「語文」領域課程，這2年來，已培訓新住民語文教學支援人員120名，台南市教育局也致力於新住民教育推動執行層面，提供新住民及其家庭完善照顧與學習。

配合政府新南向政策，台南市包含學校層面的課程與教學、新住民生活適應班、成人教育班、原鄉職涯體驗以及社會層面的家庭教育、社區婚姻教育、文化巡迴列車推廣等，提供新住民及其家庭完善的照顧與學習，16日召開記者會，呈現2年所做新住民教育努力及成效。

教育局表示，107學年度就讀台南市之新住民子女人數計1萬65人，讀國中者3764人，占國中學生總人數8.86％；就讀國小者有6301人，占國小學生總人數7.1％。108年新課綱實施將新住民語文列為「語文」領域課程，這2年以來，已培訓新住民語文教學支援人員120名，包含越南語、印尼語、柬埔寨、泰國語、菲律賓、馬來西亞，以符合各語言教育學習的需求。

另外，盤點國中小新住民語文開課需求，據以規劃培訓並充實新住民語文教材、建構新住民語學習環境，啟動完善師資培訓計畫，精進師資課程教學，漸進提升新住民子女教育學習成效。

亦積極規畫海外學習交流，106年度「越南新住民母國文化暨返鄉職場體驗」參訪，團員包含15位國中小校長與主任，前往越南北部，進行為期5天的拜會學校及參訪台商行程，首開台南市與越南國中小學交流先例，成果豐碩；107年仁愛國小亦在本局鼓勵下展開與馬來西亞等新南向國家學校教學互動積極作為。

配合移民署新住民子女海外培力計畫，鼓勵本市國中小新住民家庭親子、新住民子女與同校師長，於寒、暑假回到(外)祖父母家進行家庭生活、語言學習與文化交流體驗，透過學習交流，培育多元文化人才的種子，以其多語及跨文化優勢接軌國際，拓展國家經貿發展，開拓新視野。

教育局表示，新住民已是台灣重要族群之一，教育局結合學校生活適應班、成人教育班、新住民學習中心，提供新住民識字、就業技能、及生活適應學習協助；配合諸多新住民子女正在國民教育階段就讀，學校教育持續精進師資、課程與教學，提升新住民子女教育學習成效；協助新住民家庭與社會融入，走入社區推動多元文化與家庭教育，真正做到用教育點亮「新」人生。

(中時 )