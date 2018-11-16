天冷吃鍋 台中飯店爭相端出鍋物搶市

2018年11月16日 19:28 工商 曾麗芳

易鼎招牌羊肉爐搭配熱炒與活蝦料理，相當受到歡迎。（圖／業者提供）

天氣逐漸轉涼，台中飯店、餐飲業者爭相推出暖心又暖胃的鍋物搶市！其中，日月千禧酒店3樓饗樂全日餐廳，即日起於半自助百匯餐檯增闢「暖冬鍋物區」，端出薑母鴨、叻沙海鮮、麻辣等多款亞洲風味鍋，午、晚餐時段各有5款風味鍋物可選擇，每人788元+10％起。

此外，大鼎餐飲集團旗下「易鼎活蝦」品牌在台經營25年，全台目前5家分店，雖以活蝦為主打，但店內的招牌羊肉爐卻是鎮店之寶，每月平均至少銷售3000鍋，冬季更是店內餐桌幾乎每桌一鍋！

日月千禧饗樂全日餐廳主廚何元嘉表示，5款火鍋品項包含台灣最具代表性的「薑母鴨」。主廚團隊特別選用5~6斤重的紅面番鴨，以老薑、米酒、芝麻油調味並加入溫補的中藥材一同熬煮，風味溫潤而不燥熱，是冬令進補的首選；「羊肉爐」將老薑煸香後加入米酒與當歸、沙蔘、甘草、枸杞、紅棗等藥材，與肉質結實的帶皮羊肉文火慢燉。燉煮後的羊肉無羶味，反而帶著淡淡藥材香，香氣濃郁的湯頭入喉後自然回甘。

而東南亞必吃的「叻沙海鮮湯」，熬煮過程先將新鮮白蝦溫火慢炒釋放香氣後，再加入南薑、香茅、薑黃、辣椒等香料後以椰漿調和，呈現出金黃的誘人色澤與獨特迷人的香氣；「新加坡肉骨茶」取香料、中藥材與肉排熬製數小時而成，淡褐色的湯頭帶著胡椒與大蒜的香氣，寒冬喝上一碗暖身效果十足。

其他還有選用花椒粒、紫草、桂皮、八角、大小茴香等多種中藥材，加入蔥段、薑片、辣椒粉熬成湯底的「麻辣鍋」，搭配鴨血、凍豆腐等食材一同品嚐，香辣過癮，以及專為素食者設計的「昆布素菇鍋」。

此外，易鼎活蝦營運經理朱良基表示，易鼎活蝦25年來全台累積賣超過50萬鍋招牌羊肉爐，口味始終如一，為了讓羊肉爐吃起來沒有腥味，卻又要保留香氣與口韻，難度就在湯底製作過程是相當費工，每日要將羊肉、羊骨洗淨後以文火燉2-3小時，後續需再燜鍋至少半小時，再將羊骨、羊肉撈起濾清保留原湯的甘甜，再以大火收斂羊肉湯，也就是俗稱的「煉湯」。最後再搭配香菇、豆皮、洋蔥蘿蔔等新鮮時蔬與帶骨羊肉一起上桌，搭配熱炒與活蝦料理，相當受到歡迎。

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