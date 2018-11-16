台南》蘇鈺雯發表公托政策 提供北門更好幼托資源

基進黨台南市議員候選人蘇鈺雯（右）16日上午舉行政見發表會，指出北門地區現有公托資源不足，未來如果順利當選市議員，會推動增加公共托育量和改善偏遠地區托育。（李其樺翻攝）

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台南市第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）基進黨市議員候選人蘇鈺雯16日上午舉行政見發表會，指出北門地區現有公托資源不足，未來如果順利當選市議員，會推動增加公共托育量和改善偏遠地區托育。

蘇鈺雯指出，今年大北門區0到5歲的人口數共6696人，但是僅有2家私立托嬰中心，公托中心或公托家園的數量為0；而2到5歲人口數共4625人，僅24所公幼、2所非營利、20所私幼負擔。其中七股、將軍區則沒有私幼，完全依賴公幼，沒抽到公幼的493位幼兒只能跨區就讀、居家照顧或家長自行照顧，托育資源相當不足，且聚落距離大，往往送托不便。

蘇鈺雯表示，今年台南市府社會局爭取到前瞻經費5210萬元，而大北門區目前獲得的資源包括今年佳里區將增設社區公共托育家園、七股區增設1處親子館、七股及佳里區公共化幼兒園將增設7個班級招收合共181人，但仍舊不足解決台南市民的家庭育兒負擔。

蘇鈺雯提出增加公共托育量，增加幼托空間、反對準公共化，台南市府比照台北和台中市針對準公共化的托嬰機構明訂簽約時托育人員薪資標準、強化勞檢確保教保和托育人員勞動條件、加強改善偏遠地區托育等政策，承諾未來當選市議員會努力落實上述政見，給民眾更好的公托保障。

(中時 )

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