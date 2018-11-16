新北》蘇貞昌拜票與市民打招呼 網友佩服：衝出感動了

2018年11月16日 19:30 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（16日）一大早繼續衝衝衝，至石雕及農村公園與早起運動的市民們道早安。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（16日）一大早繼續衝衝衝，至石雕及農村公園與早起運動的市民們道早安。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（16日）一大早繼續衝衝衝，至石雕及農村公園與早起運動的市民們道早安。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（16日）一大早繼續衝衝衝，至石雕及農村公園與早起運動的市民們道早安。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚與行政院長賴清德在板橋掃街拚整晚，今（16日）一大早繼續衝衝衝，至石雕及農村公園與早起運動的市民們道早安，立委張宏陸、議員王淑惠、何博文、黃俊哲、議員候選人戴瑋姍也陪同力挺。

不少網友於直播中看到蘇貞昌從昨晚衝到今早，紛紛留言直呼「蘇貞昌是鋼鐵人嗎？行程滿檔也太猛了！」、「這種精神真的太令人感動了！」蘇貞昌也趁著媒體訪問時，特別向受到韓粉網友不理性霸凌的詹雅雯加油打氣，希望二十二日晚上，大家一起來新莊陽光草坪為詹雅雯加油，給為台灣這塊土地打拼的人支持的力量。

選戰倒數8天，蘇貞昌抓緊時間把握每一個和民眾親自拜票的機會，昨晚進行板橋車隊掃街，今早他則來到公園與大家握手致意。正在運動的市民們見蘇貞昌都比起「讚」來加油打氣，還有人扭動跳舞的同時，大喊「蘇貞昌加油」。

另外一群正在跳舞的婆婆媽媽們，則是邊跳舞邊鼓掌，並衝向蘇貞昌，高喊凍蒜凍蒜，大家一早滿滿的熱情與活力，讓蘇貞昌感動的說「這就是我們可愛的台灣人！」而正在收看直播的網友們，見蘇貞昌這樣從早拚到晚，不禁感動的說「哪一個候選人敢說自己比蘇市長年輕」、「真是佩服這種精神！太帥了！」、「衝出感動了」

最近蘇貞昌人氣太夯，不僅臉書粉絲破百萬，就連昨晚與賴清德的掃街直播也受到熱烈歡迎，短短四十分鐘內達到近1700次的分享，按讚數在兩小時內破萬，觀看人次更達到近15萬人次。蘇貞昌受訪時表示，因為他有最好、最強的團隊，在直播時讓小編和網友互動，用跑馬燈來跑政見，搭配「衝衝衝」背景音樂，甚至還讓網友來解任務，獲得禮物！

蘇貞昌也表示，昨天因為慶祝臉粉破百萬，開放下載「衝衝衝」音樂，但因為大受歡迎，載點爆量，所以加開到七個分流。蘇貞昌說，未來治理城市一定也會用這樣有創意、努力的團隊來為新北做事，為市民服務！

媒體也問及詹雅雯22日晚上也會來新莊站台加油，但她最近被韓粉霸凌，是否有聯繫她。對此，蘇貞昌難過的表示，看到她在淡水站台時難過流淚，實在是於心不忍，一個台灣女孩、勞工的小孩，努力唱歌表演，打拼了30年，那只要是想要為台灣打拼的人，詹雅雯就來為他祝福站台，沒想到卻被人這樣糟蹋、汙辱，實在令人難過。蘇貞昌拜託大家，22日晚上，在新莊的陽光草坪，一起來為詹雅雯加油，給她支持的力量。

(中時 )