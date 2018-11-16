彰檢不抓寶 是要抓「賄蟲」

彰化地檢署16日在員林公園舉辦「大家抓賄蟲」的反賄選宣導闖關活動。（鐘武達攝）

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檢察官黃玉垣獎勵抓到賄蟲的小朋友。（鐘武達攝）

大家抓「賄」蟲！彰化縣5合1選舉進入最後衝刺，彰化地檢署的反賄查賄行動沒停止 ，16日結合「寶可夢」遊戲在員林公園舉辦1場「彰化賄選抓很大」反賄選宣導活動，檢察長黃玉垣、襄閱主任檢察官黃淑媛與啄木鳥公民一起捕抓隱藏在公園裡的「賄蟲」。

彰化縣5合1選舉開打以來，賄選傳聞四起，彰化地檢署不僅積極查賄，更也苦口婆心不斷宣導反賄選，檢察長黃玉垣有感於員林公園平常都會有民眾聚集抓寶，靈機一動特別選在這裡舉辦「抓賄蟲」闖關活動兼宣導。

檢察長黃玉垣親自授旗給參加活動的啄木鳥公民，象徵呼籲選民能夠發揮啄木鳥精神幫忙揪出選舉害蟲，接著哨音一響，數十名大朋友、小朋友就開始在公園樹上或花圃等隱密處展開抓賄蟲行動。

經過一番努力，暗藏在隱密角落的70隻大小賄蟲全都現形，1隻也沒逃過。抓到最大隻的，則當場獲得黃玉垣頒給象徵性的檢舉獎金500萬元反賄幣及禮品；第1名則是一口氣抓到21隻。

襄閱主任檢察官黃淑媛表示，這次選舉彰檢查賄成果豐碩，截至昨日分案情資共226件471人，移送92件398人，其中已經起訴13件29起訴，緩起訴有9件52人。查獲具體明確的賄選案計有禮品8件及現金7件，均為強制處分，其中收押10人、交保18人。

(中時 )

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