鼓勵返鄉投票！飯店住房下殺2.4折力邀遊子投票兼度假

24日投票當天是周六，但戶籍地在此的民眾可享以平日價優惠入住墾丁福容大飯店。（福容大飯店提供）

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2018九合一選舉即將於24日公投，許多飯店業者趁勢推出住宿優惠，鼓勵在外地遊子回家投票。福容大飯店從住房到餐飲專案都祭出優惠，只要出示身分證，戶籍地符合飯店所在地即享折扣。

福隆店從23日至25日推出「義挺返鄉投票人」促銷專案，住房享3折優惠，中、西、火鍋套餐享有第2人半價優惠，泡湯也推出買一送一。墾丁店也打出24日投票日當天，雖是周六也可享平日價的住房優惠，另外，花蓮店、高雄店、墾丁店也配合觀光局推出補助方案，可以周五入住，周六投票，順道來趟小旅行。

福容大飯店福隆位於新北市貢寮區，開放只要戶籍地設置於北北基的民眾皆可享優惠，23日至25日連續3天，福隆福容推出住房定價3折、只需另加1成服務費優惠，須另加1成服務費)，以基本精緻和洋客房計算，折扣後每房每晚3564元，房間以兩人入住加贈兩客早餐，相當每人只要1782元，而福容大飯店福隆店還能享受全台唯一「氯化物碳酸氫鹽泉」溫泉。

餐飲也有優惠，館內中、西、火鍋套餐80元起，第2人享半價優惠，相當於75折。而三溫暖大浴場，也推出買1送1之優惠，每人300元起，便能感受福隆海洋溫泉的療癒。

台北王朝大酒店優惠範圍大，即日起至30日推出的「國人返鄉住房專案」，只要是台灣人就能享用，定價1萬2000元的精緻客房，加上2客SUNNY BUFFET自助早餐，專案價僅3388元，等同於下殺2.4折，力催在國外工作的遊子回台投票。

(中時 )

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