消防局新建廳舍開工 朱立倫盼成為守護公安重要基地

新北市長朱立倫今（16日）舉行「消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程開工典禮」。（葉書宏翻攝）

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新北市長朱立倫今（16日）舉行「消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程開工典禮」。（葉書宏翻攝）
新北市長朱立倫今（16日）舉行「消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程開工典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫今（16日）舉行「消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程開工典禮」，期許全新消防廳舍盡速完工啟用，成為守護居民安全的重要基地。

朱立倫表示，新北市自升格以來，在所有議員大力支持下，已經完成19座消防廳舍改建，4座正在興建當中，還有3座也進入規劃階段，投入總經費共超過30億元，顯見市府和議會對打火英雄的重視，全力提供最舒適的工作環境，提升消防救災能量，使市民生命財產安全受到更多的保障。

消防局第七大隊、中和中隊暨分隊舊有廳舍，因狹小老舊、耐震係數不足，將依照消防救災空間需求，重新改建為地上5層、地下2層的全新建物，工程總經費1億8,000多萬元，朱市長期許工程順利圓滿，全新廳舍在兩年內落成啟用，成為守護中和區消防及公共的重要基地。

新建工程於107年11月開工預定於109年7月完工。基地面積計727.72平方公尺，將興建地上5層、地下2層之鋼筋混凝土結構建築物，空間規劃為地下1、2樓停車空間及1樓值班室及車庫、2至5樓辦公室及備勤空間，總樓地板面積為3653.49平方公尺，總工程費1億9000萬元整。

工程由楊志宏建築師事務所設計監造、穩吉營造股份有限公司承攬，將興建一符合生態、節能、減廢、健康的消防辦公大樓。廳舍針對消防救災特殊需求做完善之規劃設計，將寢室設置於2樓可大幅縮短出勤之時間，3樓為多功能健身房及辦公室可供同仁於備勤時自我鍛鍊以維持良好體魄。

外牆亦針對消防特殊需求設置高低所訓練場及攀岩場，除提供現代化、多元化之使用及訓練空間外，更能提升消防救災救護效率。此建案亦配合都市更新計畫將消防機關與周圍環境、佳和公園融為一體，以嶄新面貌與市民相見。

消防局表示，新建廳舍將大幅改善基層警消執勤辦公硬體措施，更可積極提昇工作效率及服務品質，展現更積極熱忱，親民、愛民的服務理念深耕社區。

此外，在改善消防老舊廳舍部分，新北市升格後共有18處已經完工，5處正在興建中，包括今日開工動土的中和分隊，另外還有3處規劃中，全新的消防廳舍展現出市府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，有效力打擊犯罪，提供「安居、安全、安心」的三安居住環境。

(中時 )

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