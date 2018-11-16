丹麥國家體操表演隊苗栗巨蛋登場 展現力與美震撼人心

2018年11月16日 21:47 中時 巫靜婷、何冠嫻／苗栗報導

丹麥國家體操表演隊世界巡演16日晚間在苗栗巨蛋體育館盛大登場，開場苗栗縣政府贈送貓裏喵吉祥物給丹麥體操團隊。（何冠嫻攝）

2018年國際知名的丹麥國家體操表演隊（National Danish Performance Team, NDPT）世界巡演第3度訪台，16日晚間在苗栗巨蛋體育館盛大登場，採免費索票入場，不到6點進場時間，現場已有排隊等候入場的人龍，主辦單位預估現場湧入超過3000人以上，可謂盛況空前。

丹麥國家體操表演隊自1994年起，每年嚴格挑選28名19至27歲青年體操選手，經嚴謹訓練後赴世界各地巡演，表演結合現代韻律體操、舞蹈、啦啦隊、藝術跳躍、空中翻滾、肢體律動與特技等，搭配色彩繽紛的服裝及燈光音樂效果，展現體操藝術的力與美，多年來已在全球80多個國家巡演，逾200萬人欣賞過表演。

今晚在苗栗巨蛋演出，節目開場嘉賓雲集，為求能夠完整記錄精彩表演實況，主辦單位除安排專業攝影團隊協助拍照外，亦邀請無人機應用服務創新發展協會的專業在地飛手協助空拍攝影，影片內容將傳至其他巡演國家，在國際上展現苗栗無人機的推動碩果。

縣長徐耀昌表示，這場國際級體操藝術饗宴開放索票第3天就全數索完，民眾爭相目睹體操表演隊的魅力與震撼，在財團法人台北市台大EMBA校友基金會和台灣籌備小組康淵明博士協助爭取下，讓苗栗學生也有機會可以和國外一流體操選手交流，機會實屬難得。

(中時 )