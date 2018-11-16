台中反空汙遊行獲准 環團謝主「龍」恩

2018年11月16日 20:22 中時 廖德修

環保團體台灣健康空氣行動聯盟申請的「1118台中反空汙遊行集會」，今（16）日終於獲得市府許可了！不過環團並不是很領情，認為太倉促，只剩兩天可以準備與宣傳，也呼籲中部的鄉親到時走上街頭相挺。

台健空盟在臉書PO文：「感謝台中市政府的「積極協調」，1118台中反空汙大遊行，終於在倒數時刻最後一個上班日，取得公益路封街和市府廣場集會的許可。總算可向警局提出集會遊行路線的報備，但這讓我們很多宣傳號召準備工作時間壓縮到不行。市府真的是"大力協助"啊！

所以，各位反空污的朋友們，11/18星期天下午一點，我們在公益路市民廣場前集合，請大家要站出來"感謝"龍市府走上街頭"謝主龍恩"，讓我們得花這麼多人力和時間跟市府"溝通協調"....。請大家務必呼朋引伴扶老攜幼，一起塞滿公益路四線道場地，站出反空汙、反黑箱、爭呼吸自由、要陽光透明。

由於市府在最後時刻還是"妥協"許可了公益路封街，並許可了市府廣場的集會使用許可。無論如何，我們小民還是得懷著感恩的心！我們小民還是得懷著感恩的心，感謝市府的"積極協助"，讓我們在最後倒數時刻還要張羅處理很多早該進行的事情，所以我們要懇切地拜託大家。

這次1118遊行，我們為了集會場地一直喬不定的問題，被搞得焦頭爛額，無法好好宣傳，根本沒有時間提早做足宣傳啊！因此，最後這二天，拜託大家協助用力分享訊息，多號召親朋好友站出來，別讓反空汙遊行被市府打敗。

我們的陣仗和氣勢一定要呈現出來，這一次，我們要比照219反空汙遊行的設計，舞台前後會做斜坡讓遊行隊伍走上舞台，去年我們衝破霧霾，今年我們要打破黑箱。從公益路出發，行經美村路，台灣大道，到市府廣場再次集會。

(中時 )