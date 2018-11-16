全國第1座農村文學館將座落在溪州公園

2018年11月16日 20:23 中時 鐘武達

蔡英文總統出席台灣農村文學館願景啟動儀式，與觀禮群眾合影。（鐘武達攝）

彰化縣的農業孕育出豐厚的農村文學，鄉土作家吳晟催生的台灣農村文學館將在全國最大平地森林溪州公園生根，蔡英文總統、文化部長鄭麗君與縣長魏明谷16日與數十名文學界人士齊聚為台灣農村文學館願景主持啟動儀式，也為台灣的農村文學史寫下新頁。

魏明谷表示，農業是彰化立縣重要根基，彰化重要的文學家包括賴和、陳虛谷、楊守愚、洪醒夫、吳晟、林雙不、宋澤萊等，為推廣台灣農村文學，縣府特別向文化部爭取經費將以3年整建活化溪州公園部分場館為全國唯一的「台灣農村文學館」，除了展現台灣農村文學的經典作品，珍貴的農村文化，更要營造為台灣文學交流平台，讓國際看到台灣文學的獨特內涵。

蔡英文肯定魏明谷是不會說話，但會做事的縣長，是工商大縣與文化大縣的縣長，她期許全國唯一的台灣農村文學館成為全民共享的台灣農村藝文園區，更要傳承台灣農民的精神。

蔡英文說，溪州公園面積是台北大安森林的4.7倍，這裡還有全國唯一的「台灣農村文學館」，真的很羨慕彰化。

「台灣農村文學館願景啟動儀式由蔡英文、魏明谷、文化部長鄭麗君、吳晟、立委洪宗熠以藝文界人士共同主持，蔡英文更與觀禮的群眾握手並合影，場面很熱絡。

9合1選舉「韓流」正熱，日前國民黨的3名候選人韓國瑜、侯友宜與盧秀燕在台中合體造勢時喊出「六都贏三都」，蔡英文接受媒體採訪時四兩撥千斤回應，「聽聽就好」。

(中時 )