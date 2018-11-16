全國第1座農村文學館將座落在溪州公園

蔡英文總統（右三）16日與彰化縣長魏明谷（右二）、詩人吳晟（中）等共同主持台灣農村文學館願景啟動儀式。（鐘武達攝）

友善列印
中時
蔡英文總統出席台灣農村文學館願景啟動儀式，與觀禮群眾合影。（鐘武達攝）

彰化縣的農業孕育出豐厚的農村文學，鄉土作家吳晟催生的台灣農村文學館將在全國最大平地森林溪州公園生根，蔡英文總統、文化部長鄭麗君與縣長魏明谷16日與數十名文學界人士齊聚為台灣農村文學館願景主持啟動儀式，也為台灣的農村文學史寫下新頁。

魏明谷表示，農業是彰化立縣重要根基，彰化重要的文學家包括賴和、陳虛谷、楊守愚、洪醒夫、吳晟、林雙不、宋澤萊等，為推廣台灣農村文學，縣府特別向文化部爭取經費將以3年整建活化溪州公園部分場館為全國唯一的「台灣農村文學館」，除了展現台灣農村文學的經典作品，珍貴的農村文化，更要營造為台灣文學交流平台，讓國際看到台灣文學的獨特內涵。

蔡英文肯定魏明谷是不會說話，但會做事的縣長，是工商大縣與文化大縣的縣長，她期許全國唯一的台灣農村文學館成為全民共享的台灣農村藝文園區，更要傳承台灣農民的精神。

蔡英文說，溪州公園面積是台北大安森林的4.7倍，這裡還有全國唯一的「台灣農村文學館」，真的很羨慕彰化。

「台灣農村文學館願景啟動儀式由蔡英文、魏明谷、文化部長鄭麗君、吳晟、立委洪宗熠以藝文界人士共同主持，蔡英文更與觀禮的群眾握手並合影，場面很熱絡。

9合1選舉「韓流」正熱，日前國民黨的3名候選人韓國瑜、侯友宜與盧秀燕在台中合體造勢時喊出「六都贏三都」，蔡英文接受媒體採訪時四兩撥千斤回應，「聽聽就好」。

(中時 )

台中反空汙遊行獲准 環團謝主「… 台南市英語閱讀季壓軸登場 看戲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。