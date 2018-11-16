中市環境改造競賽 「小花博」遍地開花

台中市府舉辦環境改造競賽，副市長林依瑩16日表揚32個績優環境改造里辦公處、8個公廁績優管理單位及清潔人員。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
花博不僅在后里、豐原、外埔三個園區展出，也讓「阮兜ㄟ小花博」遍地開花。（盧金足翻攝）

台中市推動閒置空地環境美化，今年更進一步響應花博，多處空地變身成為綠意盎然的「小花博」，市府並舉辦環境改造競賽，副市長林依瑩16日表揚32個績優環境改造里辦公處、8個公廁績優管理單位及清潔人員，感謝全民為環境改造努力，讓花博不僅在后里、豐原、外埔三個園區展出，也讓「阮兜ㄟ小花博」遍地開花。

台中市環境改造競賽績優單位及績優公廁管理單位、人員頒獎典禮今日在林皇宮花園舉行，環境改造競賽由環保局及區公所輔導全市625里辦公處申請，將公共空間土地、重要入口、轉角或牆面，透過彩繪、植栽綠美化、設置在地特色意象等方式美化。

環保局表示，獲選「競爭組特優」的里辦公處是西屯區何德里、北區育德里及神岡區社口里，獲加碼補助10萬元。其中西屯區何德里將原髒汙破損牆面透過馬賽克拼貼成「石虎家族」Q版造型圖像，突顯花博意象並與在地特色故事牆相呼應。

北區育德里將光禿的公園一角，搭配花博意象，結合手作藝術創意，以竹子為背景排列字型「花現育德」；神岡區社口里則在閒置荒廢的空地種植花草，以在地特色巨大木屐，營造綠意盎然的休閒空間。

另外，獲選「一般組特優」的里辦公處包括龍井區山腳里、太平區中興里、西屯區福和里，可獲加碼補助5萬元。其中龍井區山腳里將環保回收場周邊裸露地種植草皮及花卉，美化在地景觀環境。

太平區中興里以當地歷史產業菸葉生產、菸寮等意象，進行牆壁彩繪，並在花台種上植栽、以花博Logo顏色美化；西屯區福和里改善里內閒置空間，利用石板石頭建造一面牆，畫上石虎家族並種植草坪花卉。

環保局感謝獲獎里辦公處對環境改造工作的支持及付出，期許各里秉持初衷，持續改善環境，結合社區志工一起認養維護，讓社區環境美麗又健康。

(中時 )

全國第1座農村文學館將座落在溪… 《台北畫刊》推「蔬食尚」 分享…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。