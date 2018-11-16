中市環境改造競賽 「小花博」遍地開花

2018年11月16日 23:08 中時 盧金足

花博不僅在后里、豐原、外埔三個園區展出，也讓「阮兜ㄟ小花博」遍地開花。（盧金足翻攝）

台中市推動閒置空地環境美化，今年更進一步響應花博，多處空地變身成為綠意盎然的「小花博」，市府並舉辦環境改造競賽，副市長林依瑩16日表揚32個績優環境改造里辦公處、8個公廁績優管理單位及清潔人員，感謝全民為環境改造努力，讓花博不僅在后里、豐原、外埔三個園區展出，也讓「阮兜ㄟ小花博」遍地開花。

台中市環境改造競賽績優單位及績優公廁管理單位、人員頒獎典禮今日在林皇宮花園舉行，環境改造競賽由環保局及區公所輔導全市625里辦公處申請，將公共空間土地、重要入口、轉角或牆面，透過彩繪、植栽綠美化、設置在地特色意象等方式美化。

環保局表示，獲選「競爭組特優」的里辦公處是西屯區何德里、北區育德里及神岡區社口里，獲加碼補助10萬元。其中西屯區何德里將原髒汙破損牆面透過馬賽克拼貼成「石虎家族」Q版造型圖像，突顯花博意象並與在地特色故事牆相呼應。

北區育德里將光禿的公園一角，搭配花博意象，結合手作藝術創意，以竹子為背景排列字型「花現育德」；神岡區社口里則在閒置荒廢的空地種植花草，以在地特色巨大木屐，營造綠意盎然的休閒空間。

另外，獲選「一般組特優」的里辦公處包括龍井區山腳里、太平區中興里、西屯區福和里，可獲加碼補助5萬元。其中龍井區山腳里將環保回收場周邊裸露地種植草皮及花卉，美化在地景觀環境。

太平區中興里以當地歷史產業菸葉生產、菸寮等意象，進行牆壁彩繪，並在花台種上植栽、以花博Logo顏色美化；西屯區福和里改善里內閒置空間，利用石板石頭建造一面牆，畫上石虎家族並種植草坪花卉。

環保局感謝獲獎里辦公處對環境改造工作的支持及付出，期許各里秉持初衷，持續改善環境，結合社區志工一起認養維護，讓社區環境美麗又健康。

(中時 )