「表特版」正妹女警制伏毒蟲 曾拍攝警政署形象年曆

2018年11月16日 20:15 中時 葉書宏

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局秀山派出所女警高蓉涓12日執勤時，發現26歲戴姓男子形跡可疑，上前盤查時戴男拒絕受檢，還一度要出手攻擊，高蓉涓以辣椒水噴灑並將戴嫌制伏，查獲安非他命2包 海洛因1包。

據悉，高蓉涓外型亮眼，去年獲選拍攝警政署2018年形象年曆，擔任2月份封面女警，也是曾上過PTT表特版的正妹女警，擁有不少粉絲。從小就富有正義感，在家人的鼓勵下報名考上警專，警專33期畢業。

高蓉涓從警兩年多，破獲多起竊盜、毒品及槍砲案件，是派出所調閱監視器高手，連胞弟也跟隨她的腳步從警。高蓉涓表示，「都是派出所同事眾人之力才順利逮捕毒品通緝犯，並非她一人的功勞。」

(中時 )