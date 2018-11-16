吳慷仁開炮：金馬入圍陸片為何不能直接上映！

2018年11月16日 20:16 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

第55屆金馬獎即將在17日舉行，金馬獎前夕的金馬影展也吸引大批電影迷朝聖這些優秀的作品，影帝吳慷仁今（16）日在臉書發文，「為何入圍的大陸電影只有在金馬播放一兩場後...不能直接在台灣上映」。

吳慷仁質疑金馬入圍的電影，為何要被限制給綁住不能在台上映。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁表示，「每次金馬影展之後都有一個念頭就是...為何入圍的大陸電影只有在金馬播放一兩場後...不能直接在台灣上映...><我根本來不及去看吶～都已經入圍了金馬獎，...讓我們這群愛看電影的觀眾至少有多一點的機會能在大螢幕上看這些優秀的電影～等到網路上有能看的時候真的很久...而且我家的電視只有40吋...根本不夠大啊...這種大陸電影還需要抽籤的保護機制是否還合時宜...在好萊塢商業片的環繞之下...到底保護了誰的片子呢？？？」

粉絲如果要在台看到全部金馬入圍片，看來還要再等等。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

大陸電影有配額限制，每年只有10部可以在台灣上映，最新2019年片單揭曉，依序為胡歌和桂綸鎂《南方車站的聚會》、成龍賀歲片《神探蒲松齡之蘭若仙蹤》、西藏片《阿拉姜色》、《吹哨人》、韓庚和鳳小岳、山下智久的《解碼遊戲》、林柏宏《給19歲的我自己》、鄭愷《降魔傳》、《平靜冬日》、王寶強《唐人街探案2》、白百何《情聖2》。

入圍金馬的作品中，只有張藝謀執導的《影》因為遞補2018年陸片配額，確定12月21日在台上映。另外包括《地球最後的夜晚》、《大象席地而坐》、《撞死了一隻羊》、《你好，之華》、《江湖兒女》、《捉妖記2》、《妖貓傳》等因為沒有抽中，除非獲得最佳劇情片或導演獎才可以免除抽籤。

(中時電子報)