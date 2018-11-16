板橋新進員警模擬訓練 逼真實際操作紀實

新北市板橋警分局新進員警模擬訓練。（葉書宏翻攝）

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新北市板橋警分局新進員警模擬訓練。（葉書宏翻攝）
新北市板橋警分局新進員警模擬訓練。（葉書宏翻攝）
新北市板橋警分局新進員警模擬訓練。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局長王文澤為了提升新進人員的執勤能力和優良服務品質，特地請資深員警幹部擔任教官替大家上課。

教官突然要求全體訓練生穿上防彈背心並全副武裝，隨後下達某公寓五樓有精障男子持刀揮舞，疑似挾持人質的任務指令，請大家徒步前往處置排除。

22名實務訓練生由教官帶頭快跑板橋分局、民權停車場一圈將近340公尺的距離後迅速上樓，雖然據報持刀男子在五樓，但教官安排演員在3樓埋伏襲擊沒有防備心的警察。有訓練生隨時保持警戒沒有被襲擊成功，但也有訓練生救人心切，奔跑過程中有掉了裝備，也有被佯稱路人的歹徒伏擊受傷。

教官表示，警察穿上了制服，走出警察局大門，就是要有心理準備接受攻擊和保持警戒，有如演員上了舞台一樣，隨時都有鎂光燈照在你身上，都有人在注視著你。整齊的儀容和自信的精神代表了專業，使民眾對政府執行公權力有信心，執勤時並施予同理心，當個有溫度的警察。

另外，警分局也安排安全駕駛課程，指導新進同仁安全駕駛警用機車和巡邏車，降低及避免因公值勤受傷情形。教官用盡方式教導大家去了解自己的警用巡邏汽機車性能底線，但不是鼓勵追車，而是指導懂得如何安全、迅速到達事故現場，才是展現公權力的最好方式。

上完課的受訓同仁，對於教官如此的震撼教育上課方式印象深刻，且教官用自己從警20年的經驗講授給大家學習，讓大家如沐春風，彷彿功力已經與一般警察相同，省下了很多自我摸索的時間，紛紛都稱有被這樣操練過，下次就知道自己可能失誤的地方在哪裡，而提早做好準備，避免遺憾事情發生。

(中時 )

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