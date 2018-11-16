高雄晶英國際行館首度攻ITF！住房下殺近4折吸客

2018年11月16日 20:18 中時 何書青

高雄金馬賓館當代藝術中心即將於28日開幕。（高雄晶英國際行館）

高雄晶英國際行館推出「尾牙春酒客製化專案」。（高雄晶英國際行館提供）

今年高雄晶英國際行館首次參與23日至26日於台北南港展覽館一館舉行的ITF台北國際旅展，推出「純粹住房」、「御典侶驛及御典雙驛優惠住房」、「Ukai牛排館平日午餐一泊二食」及票買十贈一方案等住宿優惠券，最低7500元起；而每張7999元以上的住宿券種，還會贈送28日將開幕的金馬賓館門票2張。

御盟集團深耕高雄超過20年，除了盼透過高雄晶英國際行館開拓高雄頂級客源，去年更與高市都發局攜手合作，將富有軍事歷史意義的金馬賓館，交由集團旗下的永添藝術公司籌備，耗時2年蛻變為當代藝術中心，並將在28日盛大開幕。

金馬賓館的環境區域條件佳、建築形式特殊且結構完整，面臨20米寬的鼓山一路與臨港線自行車廊帶，周邊除了有駁二藝術特區、壽山風景區及愛河等知名景點，又有輕軌捷運經過，是未來鼓鹽老城區的藝文新聚點。

御盟集團從房產建設、旅館休閒、頂級餐飲到當代藝術多角化經營，邵永添董事長表示，「接手金馬賓館的初衷，希望為高雄留下一座有意義的建築，不拆裝改建，而是運用營造技術回復建築原本風華，重新打造金馬賓館成為當代藝術中心，期待促進文化產業國際交流，串連高雄藝文觀光能量。」晶英國際行館也為金馬賓館開幕獻上祝福，特別於台北國際旅展的優惠方案中，贈送金馬賓館當代藝術中心的門票及朝食券，希望邀請更多旅人到高雄感受冬日暖陽中沉澱心靈的藝術之旅。

金馬賓館1樓常設展展出館內典藏美國南加州光與空間運動的先驅藝術家，詹姆斯．特瑞爾(James Turrell)作品《鑽石（菱格）》、香港跨領域藝術家伍韶勁(Kingsley Ng)和張慧婷(Stephanie Cheung)的現地創作裝置《過渡》，以及紀錄片導演陳普策畫的《檔案室Archive》；二、三樓當代藝術特展分別展出羅懿君、高雅婷、湯雅雯創作聯展《稜鏡：趨近那些尚未看見的場景》與阮義忠攝影展《光與凝視：失落的優雅》。

邵雅曼執行長表示：「永添藝術期望透過金馬賓館與晶英國際行館的精英服務團隊攜手，從在地觀光、文化視野交流、社區美感提升的觀點出發，提供高雄市民及各地旅客一個富有歷史意義的藝文場館。」金馬賓館單日入館全票250元，半票150元，可於現場售票、ibon系統購票，或用悠遊卡、一卡通、icash刷卡入場，每週一、二休館，每日營業時間為上午10點至下午6點，最後入館時間下午5點。

此外，每到歲末，便是企業主犒賞及感謝員工辛勞的時刻，高雄晶英國際行館也推出「尾牙春酒客製化專案」，館內28F雲垂樓場地可容納50至100人，主打精緻客製化的西式餐酒服務，場地可一覽高雄海港美景，另有專業服務團隊為客戶定制頂級宴席，活動以人數計算，有單人餐價2500元及3000元兩種規格，單人2500元的方案若加購500元，可在館內海立樓半露天無邊際泳池池畔舉辦主題式歲末派對，行館更加碼款待雞尾酒無限暢飲，讓與會貴賓盡情弛放歲末狂歡。

摸彩活動更是每場尾牙春酒眾所期待的重頭戲，晶英國際行館特別回饋尾牙春酒客戶日本國宴級獺祭清酒禮盒一組，為企業打造尾牙宴席。

(中時 )