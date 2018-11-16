東亞盃》男足力拚2球小負北韓 保送香港晉級決賽

2018年11月16日 20:13 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華隊門神潘文傑一夫當關，屢次擋出北韓強勢攻門。（李弘斌攝）

（21:13更新最終賽果）雖然獲勝也無法晉級，也知道北韓要贏3球才能出線，中華男足就是不願意讓對手稱心如意，在16日東亞錦標賽第2輪最後一役拚盡全力，以0比2小負世界排名110的北韓，也保送前教頭蓋瑞懷特（Gary White）領軍的香港晉級明年在南韓舉辦的東亞4強決賽。

東亞錦標賽第2輪結束，中華隊以1勝2負維持上屆第3名成績。香港、北韓同為2勝1和、積7分，淨勝球（得失球差）也都是＋4，但香港進7球比北韓多1球，硬是拿下本輪冠軍與唯一1張晉級門票。蒙古3戰盡墨墊底，下屆仍得從第1輪打起。

中華隊前鋒李茂（左）在搶點時撞上北韓門將李明國，被吹判犯規。（李弘斌攝）

中華隊賽前戰績1勝1負，由於香港稍早以5比1輕取蒙古，2勝1和、7分積分在手，中華隊已確定無法拿到本輪冠軍與明年4強決賽門票，但對北韓之戰仍有攪局本事，更不願在現場2千名觀眾面前輕易示弱。

中華隊排出與上役勝蒙古相同的先發11人，上半場攻勢雖然有限，但防守奏功，以0比0拖住北韓。下半場開賽不到3分鐘，中華隊防守出現漏洞，被北韓的鄭日冠攻破大門，以0比1落後。

北韓左翼鄭日冠（右）疑似手球，裁判卻未鳴哨，北韓趁機攻入此役第2球。（李弘斌攝）

北韓前鋒張國哲抓住空門機會，衝點搶頂攻入第2球。（李弘斌攝）

面對強悍的北韓球員，落後的中華隊並未放棄，除了繼續死守陣地，也打出數波具威脅的快速反擊。第73分鐘北韓大腳吊到左路，鄭日冠疑似用左手停球，但日籍裁判沒吹，鄭日冠突入左側禁區，中華隊門將潘文傑被迫出擊阻擋，球被擋出後落到門前，北韓前鋒張國哲跟進衝頂打入空門，攻入第2球。

中華隊氣得向裁判抗議，卻無法改變進球結果。此時北韓再進1球就能取得晉級門票，但中華隊還是寸土不讓。一路撐到捕時階段，北韓在左側底線前獲得自由球機會，連門將李明國都上前進攻，結果他卡住潘文傑讓安成日頂球，被裁判吹判犯規，終以1球之差無緣4強決賽。

(中時電子報)