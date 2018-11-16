台南市英語閱讀季壓軸登場 看戲劇樂學英語

2018年11月16日 20:23 中時 曹婷婷

大人、小孩一起看戲劇學英語！台南市政府第二官方語言辦公室主辦「2018台南市英語閱讀季」邁入尾聲，壓軸活動陸續登場，包含「兒童戲劇STEAM English體驗活動」以及「ArtSpot英語教育劇團」帶來的《Cleopatra: The Adventure of a Princess榮耀埃及：女王的誕生》將於本周日陸續展開，活動免費，歡迎家長帶孩子一起感受英語樂趣。

二官辦表示，隨著時代變遷，學英文的方式更多元，「戲劇」便是其中一種，因此，今年度英語閱讀季特別辦理《看戲劇學英語》活動，邀請國際知名「ArtSpot國際英語教育劇團」蒞臨台南，演出《Cleopatra: The Adventure of a Princess榮耀埃及：女王的誕生》。

ArtSpot成立於1997年，成立超過20年，每年受邀巡迴世界各地演出，今年特地再次來到台南帶來最新戲碼，以歷史經典人物埃及豔后「Cleopatra」（克麗奧佩脫拉）改編，扣人心弦的情節搭配媲美百老匯等級的精湛演技，要讓台南學子體驗「微百老匯」舞台魅力。

《榮耀埃及：女王的誕生》分別於21日晚上7點半於玉井國小、12月4日晚上7點半在新營文化中心演出，開放民眾免費入場，場將發放號碼牌，供民眾索取。

另外，為增加英語閱讀季豐富性，也推出「兒童戲劇STEAM English體驗活動」，由敦煌書局特別贊助、邀請來自國外２位導演級講師 Christopher Beaulieu 和 Malia’ Kekia Nicolini 於本周日下午在敦煌書局舉辦「兒童戲劇STEAM English 體驗」，活動時間１小時，全程以英語進行，亦歡迎稍具英語聽說能力的小學生參加，採事先報名，名額有限，額滿為止，報名專線：06-2296347轉33。

(中時 )