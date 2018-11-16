韓國瑜一句話 讓黃暐瀚大讚：風度值得台灣人驕傲

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照,王錦河攝）

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長選舉，國民黨候選人韓國瑜決心打一場正面政策論述，取代抹黑、抹黃、抹紅人格毀滅戰。所以，他在岡山造勢晚會再次表示：「韓國瑜就支持韓國瑜、不信任韓國瑜就請票投其他人」。這句話觸動資深媒體人黃暐瀚心情，黃暐瀚：「等了這麼多年，終於聽到這樣的聲音」。指「謝謝您支持我，歡迎您投給他」！這樣的風度，這樣的態度，才是值得台灣人驕傲的，民主生態。

黃暐瀚在臉書回憶指出，2000年總統大選，陳水扁、連戰、宋楚瑜三咖督，打到全台沸騰。

那年代表民進黨的陳水扁，想要創造台灣有史以來第一次的「政黨輪替」，阿扁說：「綠色執政、品質保證」，還說：「少年台灣、新ㄟ希望」，但藍營打統獨牌，暗示陳水扁如果當選總統，對岸可能打過來。

為了化解這個印象，阿扁在選前幾天，推出了一支「台灣平安篇」電視廣告，影片中阿扁的舅舅、小學老師、兒時理髮師，跟隔壁阿弟仔全都入鏡，透過影片，阿扁承諾，當選之後，不會戰爭，台灣一定平安。

黃暐瀚指出，這個電視廣告，是台灣有史以來最棒的政治選舉廣告，沒有之一。

對高雄市長選舉，民進黨不擇手段，抹红、抹黑攻擊韓國瑜。黃暐瀚表示，不管最後誰能選上市長，誰都有責任，讓高雄更好，讓台灣更好，選舉期間，不努力地展現自己的決心、優勢和政見，只是一股腦的批評對手不行、不好、不可能，順帶恐嚇選民，投他會慘，會非常慘，這是在剝奪選民的「自主權」。

所以，當韓國瑜提出「信韓國瑜就支持韓國瑜，不信任，就請票投其他人」。黃暐瀚大讚：「等了這麼多年，終於聽到這樣的聲音。」他指出，民主是「選賢與能」，民主是「人民作主」，民主不是「只能選我、不能選他」。

黃暐瀚重調，「謝謝您支持我，歡迎您投給他」！這樣的風度，這樣的態度，才是值得台灣人驕傲的，民主生態。

(中時電子報)

黃暐瀚臉書
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