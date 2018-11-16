女友爆劈腿斬11年情 男星痛哭：她不是貪慕虛榮的人

2018年11月16日 20:30 中時電子報 吳玫穎

洪卓立。(取自東網)

洪卓立 KEN HUNG《彌敦道》

以《彌敦道》爆紅香港歌壇的31歲歌手洪卓立，近日驚傳與同公司女星湯怡11年情變，兩人3天前在社群網路證實分手。洪卓立今(16日)在分手事件後首度現身，還未開口眼眶已泛淚，接著主動提起這段長達11年的感情，更數度淚崩，令人心疼。

洪卓立與同門師姐鍾欣潼、泳兒出席活動，他分手一事理所當然成為媒體焦點，分手原因引發外界瘋狂揣測，其中一說指湯怡時常與陳家樂出雙入對，陳家樂也因此被認為是介入這段感情的第三者，但也有一說是，洪卓立遲遲不娶湯怡，埋下日後分手導火線。

對於外界傳言，洪卓立今天強忍悲痛說出一切，為女方澄清不實傳聞，「這些事完全不存在的事！」他邊哭邊拭淚地說，11年前剛交往，自己連第一張專輯都沒出，也沒有《彌敦道》，中間還大病一場，如果她真的如大家所想的這樣，早就分開了，再次強調湯怡不是貪慕虛榮的人。

同時洪卓立也否認兩人是因對婚姻沒共識而分手，陳家樂更非第三者，兩人是因了解而分開，也透露私下有致電向陳家樂說「不好意思」，並再次強調分手不是因為第三者介入，「我們交往11年，很難用11句說話和11分鐘去讓大家明白，雖然這些話很老土，但是真的，我們因了解而分開。」

(中時電子報)