桃園》鄭文燦跑攤馬不停蹄 自稱瘦到80公斤

2018年11月16日 20:55 中時 蔡依珍

桃園市長鄭文燦16日參加勞工教育大樓動土，面對群眾熱情高喊他的選舉口號和號次「五告讚」，手勢進化成「5、5、1」。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園市長鄭文燦告假後市政行程仍馬不停蹄，16日參加勞工教育大樓動土，宣布桃園民生路後年1月就會有一棟，集勞工教育、職業訓練、身障就業等於一體的多功能綜合性大樓，他也透露告假後每天只睡4、5個小時，行程馬不停蹄已瘦到80公斤，「皮帶都要束到最後一格了！」巧妙迴避自己原本的體重。

鄭文燦說，桃園市現有的「勞工育樂中心」空間過於狹窄、又沒有電梯等無障礙設施，在桃園區長張世威幫忙協調下，將佔地約400坪、舊有位於桃園區民生路上的桃園公所宿舍釋出，讓市府規畫新建桃園市勞工教育大樓。

新的桃園市勞工教育大樓規畫地下2層、地上5層，地下室共提供28個停車位，1樓為大廳、就業服務台及庇護工場吧檯，2樓為辦公區及會議室，3樓為教育訓練教室，4樓為教育訓練教室及調解室，5樓則為階梯視聽教室，以及讓桃園市總工會、桃園市職業總工會、桃園市產業總工會3大總工會進駐的辦公室，總經費達2億2500萬元，預計2020年1月完工。

鄭文燦提到，桃園有110萬名受薪階級，但工會涵蓋率僅2成，主要集中在製造業，除積極推廣，為了方便工會培力，除了北區的勞工教育大樓，南區也將在中壢工業區附近興建勞工培力大樓，讓南區工會組織進駐，大樓也能做為證照考試、勞工學苑的場地。他也提到，水泥建築拜荷葉先師、裝潢木工拜巧聖先師、廣告油漆拜普庵先師，為了展現對職業的尊重，勞動局明年將和三個市級工會合辦「三大先師節」，鼓勵學技藝。

鄭文燦雖然屢遭對手批評違反行政中立，面對群眾熱情高喊他的選舉口號和號次「五告讚」，仍尷尬配合，但手勢進化成「5、5、1」，最後停留在豎起大拇指比「讚」，避免落人口舌。鄭也坦言各縣市拜託幫忙站台者眾，他都一一推拒、全力在桃園打拼，但因雙城論壇曾答應台中市長林佳龍要互相幫忙，在倒數關鍵時期「僅只一場」，其他時間會留給桃園市民，「努力握到每一雙手」。

(中時 )