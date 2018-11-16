台南》最末場政見發表會 黃偉哲強硬回擊大創案抹黑者會有報應

2018年11月16日 21:07 中時 程炳璋

台灣百里侯選戰倒數8天，台南市長政見發表會16日在北區文元活動中心進行最末場政見發表，國民黨候選人高思博選擇缺席，抗議台南市選委會並未舉辦交叉詰辯式的辯論會，民進黨籍候選人黃偉哲罕見強硬回應大創案抹黑者將有報應。

高思博陣營在最末場政見發表會前就發出聲明，指出包括自己與蘇煥智、許忠信、林義豐4位候選人都認為要舉辦透過交叉詰辯的「辯論會」，但遺憾台南市選委會不願尊重多數意見，因此選擇缺席抗議。

最先登場的許忠信主攻台南市內政問題，並提出他當年當立委時，曾不怕威脅，在立法院堅持不簽署通過會計法修正案，令顏清標入獄，證明自己是用生命維護台灣法令。

陳永和的政見主軸圍繞在教育、文化資產與市政改革，他表示教育首重幼教公托問題，台南市37區都該設立公立托兒所。另外要提高校園安全與校園伙食衛生，並檢討體罰制度。

第3位上台的林義豐表示外界總是認為自己的政見很狂，懷疑無法實踐，他強調有信心，若4年任期作不到3分之2，就會依照選舉諾言辭職。

第4位上台的黃偉哲意有所指的說，不能把市政夢想，交給鄙視台南、不認同台南的人，更不能讓台南變成台北權貴爭權奪利的工具。

黃偉哲罕見主動提及大創案，認為有人不斷用此案抹黑他，指出此案是葉姓詐欺通緝犯用不實證據，拿假資料開記者會，有心人竟與這樣的通緝犯合作，憑空指涉與惡意抹黑。黃偉哲重砲轟擊表示，很少人能躲過法律制裁，更少人能逃過輿論監督，但沒有人逃過良心譴責以及因果循迴的報應。但他相信那些抹黑者也不例外。

最後登場的蘇煥智仍緊咬黃偉哲的大創案，他指出葉啟中就是被逼著走投無路，才跳出來告黃偉哲，民進黨立院黨團為大創護航，在立法院提案修正關稅法，讓原本被追徵3億5000萬貨款的大創業者，追徵的追溯期從5年改變為1年，而得以免罰，當中提案人之一就是黃偉哲。

蘇煥智表示，大創案攸關大眾健康的核食進口問題，黃偉哲竟然放水，自己看到民進黨的墮落無法接受，堅持理想拒絕酬庸，才會用無黨籍參選。

(中時 )