花蓮》支持花縣長候選人劉曉玫 院長送出三大嫁妝給花蓮

2018年11月16日 21:01 中時 張祈

民進黨縣長候選人劉曉玫造勢晚會吸引近三千人到場支持。（張祈攝）

花蓮縣長劉曉玫今晚在自由街封街舉行造勢晚會，現場湧入近3千名支持者齊聚，手搖宣傳旗幟，蔡英文總統、行政院長賴清德及行政院發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）皆到場支持，賴院長大方送給劉曉玫3項「嫁妝」背書，蔡總統則高喊「選對人、會做事，4年改變一個城市」，呼籲大家支持勇敢改變的劉曉玫。

蔡英文總統指出，對花蓮很有感情，還沒當總統前就經常往花蓮跑，客語老師就是花蓮鳳林人，說得一口很花蓮的客語，客語說得很花蓮，她強調，過去中央政府不夠重視區域均衡發展，宜蘭國際童玩節、台東有國際熱氣球節，花蓮卻在原地踏步，花蓮需要一位真心為花蓮的縣政府，支持勇敢改變的劉曉玫。

賴清德則大方在現場祭出交通、觀光及農業發展三項政策「嫁妝」，強調這些嫁妝品項都是曉玫向他提及的，表示劉曉玫已經準備好了。在交通上，除了蘇花改如期通車，加強未改善路段的安全設施，鐵路上則添購更新型安全的列車行駛花蓮。

觀光部分，打造東部海洋文化觀光特區，串連海洋、縱谷兩大景觀發展相關休閒娛樂，結合在地伴手禮、住宿業者方案，讓花蓮觀光大步發展；農業部分，打造全台最大有機農場，成立農業加工廠、物流專區形成六星級的觀光農業，歡迎民眾24日迎娶劉曉玫媳婦，兌現嫁妝。

劉曉玫在現場細數政見，講到激動處數度落淚，高喊要努力做到最好，讓花蓮脫胎換骨有光榮感，向鄉親保證4年後一定會為自己的選擇感到驕傲，高呼「勇敢改變，縣長支持2號劉曉玫」。

(中時 )