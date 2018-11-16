世界第二大私立　浙江海亮小學參訪埔里國小

2018年11月16日 22:38 中時 廖肇祥

浙江省海亮集團小學至埔里國小參訪，雙方小朋友交換禮物相見歡。（廖肇祥攝）

浙江省海亮集團小學至埔里國小參訪，雙方小朋友交換禮物相見歡。（廖肇祥攝）

浙江省海亮集團小學至埔里國小參訪，雙方小朋友交換禮物後一同合照。（廖肇祥攝）

全世界第二大私立小學大陸浙江省海亮小學16日上午由政教處副主任梁國松率領師生一行36人，蒞臨埔里國小參訪，並與台灣的小朋友們一起上課學習，海亮的每位小朋友們準備了精緻的禮物與旺盛的學習心，與埔小的小朋友交流，埔小則帶來精彩的弦樂與合唱歡迎。

海亮集團成立於1989年，總部設於浙江省杭州市，是以教育事業、有色材料製造、健康產業為主體的大型綜合國際化企業，企業綜合實力位列於中國企業500強第109位，浙江省百強企業第4位，2017年集團營業收入達1626億元，海亮教育集團是中國最大的民辦基礎教育集團。

埔里國小師生曾至海亮旗下的教育機構參訪，這次好友跨海來台，埔里國小安排熱鬧歡迎儀式，兩校除了互贈禮物之外，也帶來了悠揚的弦樂及合唱表演，四年級每班並選出3到4位小朋友擔任親善大使，讓來訪小朋友盡快融入班級教學情境。

雖然看不太懂繁體中文字，但海亮的小朋友們興致盎然的與埔小的小朋友們一起上課，互相交流學習經驗，兩岸的小朋友最有共鳴的部分都是「為什麼功課永遠那麼多」，特別是中文課程，總是要寫好多字。埔里國小校長鍾森雄表示，雖然兩岸官方互動逐漸降溫，但民間文化交流、教育互訪卻方興未艾，埔里國小已兩度到大陸校際交流，預計明年三、四月要第三次到大陸做教育參訪，此行也是大陸小學第三度到埔里國小參訪，期盼藉由兩岸交流活動，為教育帶來新契機。

(中時 )