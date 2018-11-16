蕭煌奇推新歌 盼接棒費玉清「晚安」地位

蕭煌奇推出新歌。(環球提供)

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蕭煌奇推出新歌。(環球提供)

蕭煌奇為戲劇《一千個晚安》打造片尾曲〈晚安〉，此曲更成了寶島鐘錶最新強打歌，自下週開始，每天打烊時都可在店內聽到這首晚安曲；蕭煌奇得知費玉清的〈晚安曲〉備受各界喜愛，希望自己的作品也能像小哥看齊，昨晚開直播預告新歌前，先清唱了一段費玉清的經典〈晚安曲〉致意，打趣說：「希望我的這首歌會有更多朋友喜歡，如果哪一天各大百貨公司打烊都用我這首〈晚安〉，那真的就太完美了！」

蕭煌奇日前進棚拍攝宣傳照，共換了三套服裝，他興奮說：「聽說我的左臉比較好看 ，我通常拍照都會順著大家的話去做表現。」但他在拍攝宣傳照當天卻不小心閃到了腰，自虧：「最近做太多運動，一早刷牙洗臉不小心扭到腰部，就覺得天啊，人生第一次在洗臉的時候閃到，真是一個非常難忘的工作天。」唱片公司也趕緊找了師傅到拍攝現場，趁著拍攝空檔幫蕭煌奇按摩紓緩。

蕭煌奇為了該劇量身打造這首歌曲，用最簡單的一句話，唱出最難割捨的情感，他表示:「這首歌我覺得是一種祝福，可以想想對於關心的人，有多久沒跟他(她)說晚安了呢？ 晚安是很溫暖的一句話，讓人可以帶著笑容入眠。」而《一千個晚安》戲劇畫面使用了已逝導演齊柏林最後的空拍畫面，〈晚安〉也是對齊柏林的最後致敬。

(中時 )

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