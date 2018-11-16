韓國瑜明晚造勢大會 高唱《作伙作夢》勇闖高雄未來

韓國瑜熱潮不斷！(資料照片)

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中時電子報
/綜合報導
87樂團 x 韓國瑜《作伙作夢》

高雄市長選舉，國民黨候選人韓國瑜明(17)日晚上七點在鳳山舉辦造勢晚會，地點是在高雄市議會旁，造勢大會設計的跟演唱會一樣，主辦單位估算將有十萬人湧入相挺。晚會將合唱歌曲代表高雄的過去、現在、和未來。韓國瑜今晚特地在網路社群介紹《作伙作夢》歌曲，這首歌曲是由87樂團推出，呼籲大家逗陣拼過輸贏。

《作伙作夢》歌曲歌詞：

好朋友 講詳細 洗安那打拼 嘛未出頭天

時機壞 免怨切

冬天總會過

明年真好勢

哩嘎我 鬥陣過

互相來相挺

請你免拍謝

你逗陣我奉陪

哩來作伴 我揪感謝

過去種種 暫時到這

因為外口 風雨加尼大

我有希望 逗陣拼過輸贏

大家作伙作夢

創造頂港有出名

總是兄弟倒扶持 姆免怨嘆時機

總有一天

有希望

有緣回來攏逗陣看 改變你尬我

有緣回來攏逗陣拼 希望這尼大

有緣回來攏逗陣走 作伙免供啥

有緣回來攏有希望 咱有希望

Yeah

希望 ㄝ當到這感動你跟我

明晚上造勢晚會受邀表演的藝人有歌手陳盈潔、朱俐靜、八七樂團等，還有沈玉琳跟韓國瑜一起脫口秀。晚會上會演唱的歌曲有黃昏的故鄉、快樂的出帆、作伙作夢等，這些歌曲代表高雄的過去、現在、和未來，另外，韓國瑜加碼唱愛你一萬年。這場造勢晚會助講來賓有謝龍介、葉匡時、陳宜民、陳鳳馨、張善政。來賓助講後，韓國瑜將發表20分鐘高雄施政規畫政見。

(中時電子報)

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