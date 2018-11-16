李英宏攜〈峇里島〉首闖金馬 憶邱澤三字評價

2018年11月16日 21:05 中時 蔡琛儀

李英宏為電影《誰先愛上他的》創作主題曲〈峇里島〉。(顏社提供)

李英宏替本屆金馬獎入圍最多項的電影《誰先愛上他的》中，創作串聯起本片人物過去與現在的主題曲〈峇里島〉，並入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」，還將和陳奕迅、雷光夏、JV陳政文等人同台，獻唱這首歌曲。首次參加金馬獎的李英宏心情既緊張又興奮，這兩周勤加彩排的他，坦言沒有想過會得獎，甚至連幸運物都沒準備。

李英宏表示：「因為譽庭姐我才有機會來金馬獎，所以我從來沒想過電影發行後會發生什麼事，更沒有想到還能入圍金馬！當初是一心一意想把原聲帶做好，在完成後覺得沒有遺憾！也感謝當初譽庭姐願意那麼堅持找我及鼓勵我，一起到最後完成作品，其實這對我來說是很珍貴的過程。基本上能入圍，對我來說就是一個很意外的大禮。」

談到當初在創作這首歌的過程中，李英宏一開始是先看了一齣講述同志戀人的舞台劇而啟發靈感，「一開始我在家用吉他彈了幾個和弦後，隔天就錄簡單的demo帶給兩個導演和邱澤聽，我記得當時邱澤一開始還很酷在看劇本，沒想到一聽到就抬起頭，還用台語對譽庭姐說：『不錯捏！』當場讓我找到寫歌方向。」結果徐譽庭之後聽了成品更感動大哭，她特別讚許李英宏的創作，更表示：「電影中所有的感動，音樂占了60%的功勞！」

(中時 )