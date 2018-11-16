台北》柯P造勢演講時說謝謝 陳佩琪眼眶紅了

2018年11月16日 21:25 中時 張潼 、 鄧博仁

台北市長柯文哲行動競選總部趴趴GO活動今晚到饒河夜市旁舉辦，柯陣營大打溫情牌，安排柯的妻子陳佩琪、柯的妹妹柯美蘭與柯文哲一起現身。柯文哲短講時，先是提到謝謝陳佩琪願意讓他用房子貸款，接著又說自己一直很忙，「3個小孩都是她一個人養大的」，令陳佩琪忍不住紅了眼眶，最後柯文哲也與妹妹合唱〈堅持〉。

行動競選總部趴趴GO活動前幾場活動，曾經請競選總幹事小野講故事，或是邀請歌手謝和弦演唱，今晚活動則搬出卡拉OK機，並大打溫情牌。不僅陳佩琪、柯美蘭現身，柯陣營還請來一位民眾，分享自己爸爸接受北市府「到宅醫療」政策的親身經驗，她分享到爸爸目前已經臨終，仍獲得很好照顧，忍不住落淚。

柯文哲在台上展開約半小時演講，細數4年施政表現，包括以北門為中心的西區門戶計畫、還債530億、招商金額全台第一、交通事故死亡人數是50年來最低、任內重大工程案未傳出貪汙弊案等；每說一項，台下近千名支持者就鼓掌歡呼。

最後柯文哲強調，他的理念就是對的事情做、不對的事不要做、認真做，希望台灣越來越好。他也針對松山地區開出支票表示，如果順利連任，會儘快推動捷運環狀線，帶動當地發展。

演講結束後，柯與柯美蘭等人合唱〈堅持〉，陳佩琪則在台下與民眾合影，原本一行人要轉往饒河夜市掃街，但周五晚上人潮太擁擠，改至夜市口與民眾合影，合影排隊人龍大約長500公尺，相當熱烈；有民眾把小孩架在脖子上搶拍柯，也有一名年輕小姐合照時熊抱住柯文哲的腰，讓一旁的男友顯得有些尷尬。

(中時 )