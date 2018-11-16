圖多！ 女星解放34D美乳 開直播「G點活化」

2018年11月16日 21:25 中時 蔡琛儀

妞妞不吝秀出好身材。(沐水堂文創提供)

妞妞不吝秀出好身材。(沐水堂文創提供)

妞妞不吝秀出好身材。(沐水堂文創提供)

妞妞不吝秀出好身材。(沐水堂文創提供)

妞妞不吝秀出好身材。(沐水堂文創提供)

曾在網路以洗腦歌〈麥囉唆〉創下百萬點閱率的女團「 Super7」，五年前解散後，前隊長妞妞單飛推出台語新歌〈癡情的玫瑰〉，大方讓34D雙峰解放，妞妞強調胸部絕對沒有動過刀，堅持每天一小時的運動、勤跳鋼管舞等都是維持好體力的秘訣，常運動自然可以保持住身形。她現轉型網紅，常在直播秀好身材，堅持「性感不露點」，更在直播現場體驗G點活化微整過程，尺度超大。

妞妞說因為經常在媒體看到G點這個字，很好奇而想嘗試，也可以讓大家了解新事物，因而走進美容診所要求體驗，直播全程只拍臉部，但很忠實的說明過程與自身的感覺，一播出獲得廣大粉絲的支持。

但妞妞也坦言曾有富商要求包養，手機常會收到詢問飯局與伴遊的價碼，還有富商提出送房、賓士車與優渥的生活費包養，「但我從未動心，因為我厭惡當小三，性感是讓自己開心的而不是拿來當成賺錢的工具，這點經常被姊妹淘拿來笑我傻，我覺得自己賺得錢花得才心安，信不信至今我仍沒有信用卡，這是我的理財堅持，因為怕失控變成卡奴！」

提到新歌「癡情的玫瑰」，在錄音室想起情路坎坷，情緒大崩潰，重情的她交過的男友五根手指數得出來，因此每段感情都愛得轟轟烈烈，都被劈腿而出局，「但我不後悔，付出的愛，是人生最寶貴的成長經歷！」

(中時 )