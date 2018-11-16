幫兒子買票才被收押 又查出發給村鄰長的工作費也涉賄!

彰化縣1名施姓縣議員候選人之父涉現金買票被查獲後，16日又被查出假藉發送邀請卡名義發給村鄰長的工作費也有問題。（鐘武達翻攝）

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滾雪球！彰化縣第3選區1名施姓縣議員候選人的父親日前涉嫌以現金30萬元綁樁為兒子買票被查獲遭羈押中，但檢警意外再接獲檢舉指稱施早在9月兒子競選總部成立前還曾以發送邀請卡名義給付村、鄰長5000元與1000元工作費，工作費不符比例形同集體買票，經連續兩天傳約100人次到案，多名村、鄰長坦承收賄，但因尚無羈押必要已諭令交保或請回。

彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛指出，彰檢查賄專責小組檢察官是在二度接獲檢舉後深入查證，掌握施姓候選人交父確有另以發放工作費之名行現金賄選之實、涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，經指派檢察官余建國指揮彰化縣警察局刑事警察大隊偵二隊偵辦。

歷經蒐證時機成熟，但因涉案人數就像「肉粽」，彰檢為此15日起動員主任檢察官吳宇軒、楊仕正率同檢察官余建國、高如應、施教文、林士富、蔡奇曉、戴連宏、翁誌謙、陳昭蓉、劉智偉指揮縣警察局刑事警察大隊各偵查隊、彰化分局、員林分局、北斗分局、鹿港分局、溪湖分局執行搜索傳喚，接連2日共傳訊100多人次。

黃淑媛指出，經查，施姓候選人之父是透過選區內某鄉的各村村長，轉託各鄰鄰長假藉代發兒子競選總部成立大會之邀請卡給每戶住戶，藉此發給村長5000元、鄰長1000元的工作費，總金額多達10多萬元。

檢察官偵訊時，到案的村、鄰長均坦承轉發或收受到工作費，而檢方訊後認為相關村鄰長犯嫌重大，但尚無羈押必要，16日分別諭知釋回或交保2、3萬元不等之強制處分。

(中時 )

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